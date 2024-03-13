CHP'li İBB'nin rezil yönetiminde 5 yıllık ağır fatura! Ekrem İmamoğlu 67,3 milyar TL'yi yedi bitirdi | Bu paraya İstanbul'da hangi hizmetler yapılırdı?
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Vasat yönetiminin beraberinde milyonluk yolsuzluklar, israflar, vurugnlar ve yalanlar ile bugüne kadar 67,3 milyon TL çarçur edildi. Peki, buhar olan 67 milyar TL ile İstanbul'da nasıl hizmetler yapılabilirdi? İşte detaylar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.
'İSRAFI BİTİRDİK' DEMEK İÇİN 175 MİLYON LİRA İSRAF ETTİ
Hizmet belediyeciliği yerine algı ve PR belediyeceğini yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu 'israfı bitirdik' demek için tamtamına 175 milyon lira israf etti.
İSTANBULLUNUN PARASINA ÇÖKTÜ
Rezillikler bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu seçim PR'yı için İBB kasasına yani İstanbullunun parasına çöktü. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı.
2 GÜNLÜK KONSERE 553 MİLYON TL
Hizmet için harcanacak paralar iki günlük konserlerde çarçur edildi. CHP'li İBB 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadı.
DELEGE BORSASI PATLADI!
Öte yandan İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın alındı. Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde büyük tartışmalara yol açtı.
İSTANBUL'A HİZMETE DEĞİL SÖMÜRMEYE GELMİŞ: 33 MİLYAR NEREDE?
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. Üstelik mevcut İBB yönetimi, AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurmuştu.
Metro inşası için çekilen kayıp kredinin ise nereye kullanıldığı hala belirsizliğini koruyor.
İSKİ'NİN BORCU 39 KAT ARTTI
Vasat yönetim İSKİ'de de devam etti. CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana İSKİ'nin borcunu 39 kat yükseltti.
İSTANBULLUNUN 5 YILLIK ÇİLESİ!
CHP'li İBB yönetiminde ulaşım sistemi çökerken, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT, Avrupa'da en fazla arıza yapan, yolda kalan, yolcu mağduriyeti yaşatan kurum haline getirildi.
Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı Özgür Karabat , İETT'den toplamda 5 milyar liralık 14 ihale aldı. Muadillerine göre otobüs başına 3,5 kat daha fazla bakım-onarım ücreti alan bu firma yüzünden İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor. Bu ve benzer nedenlerle İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin TL olan borcu, 2022'de 7 milyar 185 milyon TL 'ye yükseldi.
CHP'Lİ İBB'NİN İSRAF ETTİĞİ 67,3 MİLYAR TL İLE NELER YAPILIRDI?
CHP'li İBB'nin faturası İstanbullulara çok ağır oldu. 5 yılda İstanbullunun cebinden 67,3 milyar (67.300.648.800 TL) TL buhar oldu. Peki bu parayla neler yapılırdı?
1) 8.97 milyon öğrenciye burs verildi.
2) 13,46 milyar ekmek üretilirdi.
3) 56 bin 83 sosyal konut üretilirdi.
4) 6409 otobüs alınırdı.
5) 22,43 milyon öğrenciye 1 yıl abonman İstanbulkart yüklenirdi.
6) 5608 kreş yapılırdı.
7) 89.734 çocuk parkı yapılırdı.
8) 22,43 milyon tekerlekli sandalye alınırdı.
9) 18.694 asfalt inşa edilirdi.
10) 1,34 milyar fidan dikilirdi.
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