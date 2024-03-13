CHP’li İBB’nin rezil yönetiminde 5 yıllık ağır fatura! Ekrem İmamoğlu 67,3 milyar TL’yi yedi bitirdi | Bu paraya İstanbul’da hangi hizmetler yapılırdı?

İSTANBUL'A HİZMETE DEĞİL SÖMÜRMEYE GELMİŞ: 33 MİLYAR NEREDE?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık" açıklamasında bulunmuştu. Ancak bu açıklamayı yapan İmamoğlu, sıfırdan hiçbir metro inşaatı başlatmadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. Üstelik mevcut İBB yönetimi, AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurmuştu.

Metro inşası için çekilen kayıp kredinin ise nereye kullanıldığı hala belirsizliğini koruyor.