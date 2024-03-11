İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

CHP VE DEM PARTİ'NİN KANDİL UZLAŞISI!

Bizim yeni bir çalışmamız İstanbul ile ilgili özellikle yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEM Parti ile ilgili zaman zaman üstünü örtmek istedikleri ama öncelikle de başta ittifak yok diyen Özgür Özel'in açık ve şeffaf bir iş birliği şeklinde tanımladığı bu süreci biliyoruz. İlk ziyaretinde demişti ki biz açık ve şeffaf bir iş birliği yapacağız demişti.