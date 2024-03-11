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Haberler Galeri İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki anketlerde son durum ne? İstanbul'da hangi isim yarışı önde götürüyor? Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında son anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:51
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İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde son düzlüğe girildi. Peki İstanbul yarışında anketler ne diyor? Son kamuoyu araştırmalarına göre İstanbul'da kim önde? Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

CHP VE DEM PARTİ'NİN KANDİL UZLAŞISI!

Bizim yeni bir çalışmamız İstanbul ile ilgili özellikle yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEM Parti ile ilgili zaman zaman üstünü örtmek istedikleri ama öncelikle de başta ittifak yok diyen Özgür Özel'in açık ve şeffaf bir iş birliği şeklinde tanımladığı bu süreci biliyoruz. İlk ziyaretinde demişti ki biz açık ve şeffaf bir iş birliği yapacağız demişti.

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İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

SON ANKETLER NE DİYOR?

Son yapmış olduğumuz araştırmada şu anda AK Parti'nin adayı Sayın Murat Kurum'un oyu 36.2, Ekrem İmamoğlu'nun da 35.8'di. Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki süreçte de Murat Kurum 42.4, Ekrem İmamoğlu da 42.

Oy verme potansiyeli açısından da yine Murat Kurum 41.7, Ekrem İmamoğlu da 41 olarak gözüküyordu.

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İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

"MURAT KURUM ÖNE GEÇTİ"

Daha önceki çalışmamızda 2 puan Murat Kurum gerideydi o 2 puanı kapatarak bir miktar öne geçti.

Zaman zaman kamuoyunda tartışmalar oluyor ama bu tartışmalar açısından bakıldığı zaman özellikle DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi adayı İmamoğlu'yu desteklediği durumda nasıl bir sonuç oluşuyor onlara bakacak olursak, mesela seçimlere bir iki gün kala DEM Parti'nin İmamoğlu'nu destekleme açıklaması yapması durumunda oy tercihinizde bir değişiklik olur mu diye sorduğumuzda İmamoğlu'nu destekleyen katılımcılara, yüzde 23.5'i evet dediler.

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İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı

Bu yüzde 70.5'in dağılımına baktığımız zaman bunların yarısının yine İmamoğlu'na oy vermeye devam edeceğini ve yüzde 32'sinin de kendi partisine oy vereceğini ifade etti. Yüzde 7.1'i de rakip diğer bir adaya oy verebilirim şeklinde cevap verdiler.