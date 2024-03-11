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İstanbul’da kim önde? Anketler ne diyor? Murat Kurum’un oy oranı ne kadar? Hilmi Daşdemir A Haber’de oranları açıkladı
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki anketlerde son durum ne? İstanbul'da hangi isim yarışı önde götürüyor? Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında son anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:48Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:51