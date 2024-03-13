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Bakan Yaşar Güler sıfır noktasında! Sınır ötesi operasyonlarda son durum ne?

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Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Bakan Yaşar Güler sıfır noktasında! Sınır ötesi operasyonlarda son durum ne?

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'a gitti. Güler burada 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek incelemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla ilgili bilgi alan Bakan Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a gittiği belirtildi.

Şerafettin Elçi Havalimanındaki karşılamanın ardından helikopter ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler'in, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Güler'in, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdiği kaydedildi.

Bakan Güler Şırnak’taBakan Güler Şırnak’ta BAKAN GÜLER ŞIRNAK'TA

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