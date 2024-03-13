Turgut Altınok’tan emeklilere ulaşım müjdesi: Hepsi ücretsiz olacak

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Emeklilerimizle ilgili yeni yapacağımız bir şey anlatayım. Ankara'daki emeklilerimiz ulaşımdan ücretsiz istifade edecekler. Bütün emeklilerimiz istifade edecekler. Otobüs minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. Çünkü otobüs esnafı bu dönemde battı. Esnafımızı da destekleyeceğiz. Emekli olan vatandaşımız günün her saatinde metro dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız. Tabi taksiciler için yapacağımız hizmet var.

"ANKARA'DA 5 YILDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOK"

Büyükşehirin devlet gibi bütçesi var. Yaptığı yatırım yoktur. Şirketler zarardadır. Ankara yönetilemiyor. Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez. Ticaret bu şehirde gelişebilir, ekonomi gelişebilir. Şehir ekonomisi gelişebilir. Sanayi gelişebilir. İşsizliğe çare bulabilir. Bugün 10 tane sanayi bölgemiz olsa yerli, yabancı yatırımcı hazır. 10 tane organize sanayi bölgesi ciddi bir ekonomik katkı sağlar, Ankara'nın ihracatını, ticaretini arttırır. Belediye başkanları şehrin şansıdır, şansızlığıdır. Belediye başkanı kentin geleceğini planlar, damgasını, mührünü vurabilir. Yatırımcı hazır ama Ankara'da 5 yıldır organize sanayi bölgesi yok." dedi.