CHP'de yeni krizin adı Burcu Köksal! DEM sonrası İmamoğlu'ndan Özel'e talimat: Bu kadını partiden ihraç et
CHP Afyon adayı Burcu Köksal miting programında yaptığı açıklamada seçildiğinde DEM Partililere belediyenin kapılarının kapalı olacağını ifade etti. Köksal'ın bu sözleri sonrası DEM Partililerden yoğun tepki gelirken Kandil ile ittifak kuran Özel ve İmamoğlu ikilisi tutuştu. İki isim de durumu toparlamak için çaba harcasa da İmamoğlu Köksal'a sert çıktı. Hatta DEM Parti'nin Özgür Özel'e yaptığı "Bu kadını adaylıktan çekin" çağrısının bir benzerini de İmamoğlu yaptı. İBB adayı İmamoğlu, genel başkan Özel'i arayarak “Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin” talimatı verdi. İmamoğlu desteğiyle koltuğa oturan Özel'in bu talimat sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İşte detaylar...
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de iç hesaplaşma ve kaos hakim. Bu da yetmezmiş gibi CHP Afyon adayı Burcu Köksal'ın yaptığı DEM Parti çıkışı parti içini daha da karıştırmış durumda.
"KAPILARIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI"
Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi. Bu açıklama sonrası PKK'nın partisi DEM Parti ayaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel durumu toplamak için kırk takla attı.
"SÜRÇÜLİSAN OLDU"
Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.
ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM
Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.
Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye kazan kaldırdı.
İMAMOĞLU: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL
Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.
DEM'DEN ÖZEL'E ÇAĞRI: YOLLARI AYIRIN
DEM Parti'nin ABB Eşbaşkan Adayı Öztürk Türkdoğan, CHP'li Burcu Köksal'ın partilerine yönelik sözleri için "CHP, sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyorsa, bu tarz düşüncelere sahip insanlarla yollarını ayırmalı" dedi.
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında Burcu Köksal hakkında geçen telefon konuşmasının detaylarını paylaştı.
İşte Selvi'nin köşe yazısında öne çıkanlar:
Çarşamba günü akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i arıyor.
"Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat veriyor. Görüyor musunuz bir büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı'na talimat veriyor. O Genel Başkan da "Ben senin genel başkanınım. Sen kim oluyorsun da bana talimat veriyorsun?" demiyor, diyemiyor. Çünkü kendisini CHP Genel Başkanlığı'na seçtiren Ekrem İmamoğlu...
O koltukta İmamoğlu'nun emanetçisi olarak oturuyor.
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