CHP’de yeni krizin adı Burcu Köksal! DEM sonrası İmamoğlu’ndan Özel’e talimat: Bu kadını partiden ihraç et

İşte Selvi'nin köşe yazısında öne çıkanlar:

Çarşamba günü akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i arıyor.

"Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye talimat veriyor. Görüyor musunuz bir büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı'na talimat veriyor. O Genel Başkan da "Ben senin genel başkanınım. Sen kim oluyorsun da bana talimat veriyorsun?" demiyor, diyemiyor. Çünkü kendisini CHP Genel Başkanlığı'na seçtiren Ekrem İmamoğlu...

O koltukta İmamoğlu'nun emanetçisi olarak oturuyor.