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Ekrem İmamoğlu'nun "3 metro hattının temelini biz attık" yalanı kısa sürede patladı! Belge ve fotoğraflar ortaya çıktı....

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 09:15
İstanbul'da yaptığı projelerden çok yaptığı tatillerle ve düzenlediği "temel atmama töreni" ile adından söz ettiren Ekrem İmamoğlu 5 senelik görev süresi boyunca İstanbulluyu özellikle ulaşım konusunda perişan etti. İstanbul'da trafikte kalma süreleri rekorlar kırarken İmamoğlu döneminde metro ağına sadece 8 kilometre eklendi. Ancak yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte algı operasyonlarına başlayan İmamoğlu, Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir metro hatlarını sıfırdan kendilerinin yaptığını dile getirdi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve İmamoğlu'nun bu yalanı kısa sürede patladı. Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan verilere göre bu hatların temelinin 2017 yılında AK Partili İBB yönetimi tarafından atıldığı ortaya çıktı. O dönemde İBB başkanı olan AK Partili Kadir Topbaş'ın "temel atma" törenlerinde yer alan fotoğrafları da yayınlandı..
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