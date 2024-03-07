Hizmete para yok seçim PR'ına para çok! CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal fatura: İBB bütçesinden 980 milyon TL
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlıyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol İBB Haber ifşalarını sürdürmeye devam ederken, İmamoğlu’nun İBB kasasından seçim çalışmaları için İstanbullunun parasını nasıl yediğini belgeleriyle açıkladı. İBB Haber paylaşımında, “Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı” ifadelerini kullandı.
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.
İBB koltuğuna oturduğu günde itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu çileden çıkardı.
BESLEDİĞİ TROL YİNE PATLATTI
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol İBB Haber isimli sosyal medya hesabı israfları bir bir ifşa etmişti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 175 milyon TL'lik rezilliğine tepkiler sürmeye devam ederken, yeni bir skandal daha ifşa oldu.
CHP'nin beslediği trol İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için İBB kasasından 980 milyon TL'ye çöktüğünü belgeleriyle açıkladı.
TEK SEFERDE 980 MİLYON TL
"Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı" diyen İBB Haber, "İsrafı bitirdik kampanyasıyla 350 milyon TL israf eden İBB yönetimi, bununla da yetinmeyip İstanbullulara hizmet için kullanılması gereken 980 MİLYON TL'yi seçim çalışmalarına aktardı" ifadelerini kullandı.
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