Hizmete para yok seçim PR’ına para çok! CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan skandal fatura: İBB bütçesinden 980 milyon TL

CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

İBB koltuğuna oturduğu günde itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu çileden çıkardı.