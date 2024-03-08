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FETÖ'nün finans yapılanmasına soruşturma! 12 şüpheliye gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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FETÖ’nün finans yapılanmasına soruşturma! 12 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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