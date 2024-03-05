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Adana’da anketler ne durumda? Fatih Mehmet Kocaispir’in Adana için hangi projeleri var? A Haber'de anlattı: Yeni bir dönem başlayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 09:26
Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı. Adana'ya neler vadediyor? Ulaşım projeleri neler? Anketlerde son durum ne? İşte detaylar...
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