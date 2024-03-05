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Özgür Özel CHP'de misafir sanatçı mı? Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu pusuda...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Özgür Özel CHP’de misafir sanatçı mı? Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu pusuda...

CHP'de yaşanan iç hesaplaşma büyük bir kaosa dönüşürken Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu gözünü Özgür Özel'in koltuğuna dikti. Özel iki isme karşı koltuğunu korumanın peşine düşerken Sabah Gazetesi yazarlarından Okan Müderrisoğlu yaşanan süreci değerlendirdi. Müderrisoğlu, Özgür Özel'i "misafir sanatçı"olarak tanımladı. İşte detaylar...

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP içerisinde projelerden çok yaşanan iç hesaplaşma ve kaos konuşuluyor. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda bölgede DEM Parti ile ittifak yapan CHP'de Özgür Özel bir yandan da koltuğunu korumaya çalışıyor.

EŞ BAŞKAN KONUMUNA DÜŞTÜ

Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.

İMAMOĞLU HER TUŞA BASIYOR

Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.

BAY KEMAL OFİSTE PLANLAR PEŞİNDE

CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdaroğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Tüm bu yaşananların ardında intikam için hazırlıklarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan'ı işaret etti.

"BAŞARISIZ OLURSA TARTIŞILIR"

Yerel seçimlerde CHP'nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı.

"AVUÇLARINI YALARLAR"

Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.

CHP'de yaşanan krizi ele alan SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu son gelişmeleri aktardı.

ÖZEL MİSAFİR SANATÇI MI?

Müderrisoğlu yazısında "CHP'deki iç dinamikleri de ele almakta fayda var. Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu lansmanında da ilçe adaylarının belirlenmesinde de sadece "misafir sanatçı" konumunda tutuldu. Yani, CHP'deki liderlik sorunu ile yönetim sorunu aynı anda yaşanırken, tabanda da soru işaretleri artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Afedersin Türk diyen bile oldu

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