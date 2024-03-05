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11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu! 1 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı! 27 kişi gözaltında...

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Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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11 ilde NARKOÇELİK-4 operasyonu! 1 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı! 27 kişi gözaltında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” Operasyonlarında, 1 ton 180 kg uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-4" operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 11 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

BİNLERCE KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

İstanbul, Antalya, Çankırı, Diyarbakır, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli'deki operasyonlarda 1180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini anlatan Yerlikaya, 27 zehir imalatçısı, taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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