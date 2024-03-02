Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Gazze yanıtı: Mitinglere katılmayanlar bize saldırıyorlar
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Gazze sözleri nedeniyle kendini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap verdi. Murat Kurum, “Gazze konusunda en son konuşacak olanlar İsrail’e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler bize saldırıyorlar. Bunların başını da Özgür Özel çekiyor. Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Ve bana en son konuşacak kişi sensin. ’Yetersiz Eş Genel Başkan’ seçimden sonra koltuğundan olacak. İlgisiz, kibri aklının önüne geçmiş Belediye Başkanı da bavullarını alıp çok sevdiği tatil beldelerine gidecek” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gazze hakkındaki konuşmaları üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sultangazi Mitingi'nde yanıt verdi.
Gazze konusundaki hassasiyetlerinin birilerini rahatsız ettiğini ifade eden Kurum, "Gazze konusunda en son konuşacak olanlar İsrail'e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da; bu milletin değerlerinin düşmanı, kuran kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor.
Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. CHP'nin eş genel başkanına sormak lazım Genel Başkanı'nın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sen değil misin? Sonra genel başkanını arkadan hançerleyen sen değil misin? Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sen değil misin?" dedi.
"HEDEFLERİMİZE HAYALLERİNİZ YETİŞEMEZ"
"Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Ve bana en son konuşacak kişi sensin ''Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?'' diyerek sözlerine devam eden Kurum, ''Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.
"TATİLE GİDECEKLER"
CHP Genel Başkanı ile mevcut İBB Başkanı'nın 31 Mart'tan sonra koltuklarını kaybedeceğine vurgu yapan Kurum, "Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsız oldular biliyor musunuz? Çünkü bu 'Yetersiz Eş Genel Başkan' seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de; ilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş Belediye Başkanı da bavullarını alıp çok sevdiği tatil beldelerine gidecek.
ŞEHRİN GELECEĞİNİ KARARTMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Bunların telaşı bu. Bunların, İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri var, kendi gelecekleri var. Ama siz endişe etmeyin. Biz milletin değerlerinin hasmı olan bu adamların, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına sizleri terk etmeyeceğiz. Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz.'' sözleri ile konuşmasını tamamladı.
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