Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Gazze yanıtı: Mitinglere katılmayanlar bize saldırıyorlar

"HEDEFLERİMİZE HAYALLERİNİZ YETİŞEMEZ"

"Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Ve bana en son konuşacak kişi sensin ''Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?'' diyerek sözlerine devam eden Kurum, ''Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.