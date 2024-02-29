Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’un eşi Songül Kurum’un hayatı ve kariyeri...

MURAT KURUM'UN EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.