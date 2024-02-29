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Haberler Galeri Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum'un eşi Songül Kurum'un hayatı ve kariyeri...

Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum'un eşi Songül Kurum'un hayatı ve kariyeri...

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklanmasıyla birlikte, dikkatler eşi Şengül Kurum'un hayatına yöneldi. Şengül Kurum'un kişisel ve profesyonel geçmişi, kamuoyunun merak konusu haline geldi. Peki Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir? İşte hayatına ve kariyerine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 19:37
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Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’un eşi Songül Kurum’un hayatı ve kariyeri...

Şengül Kurum, Matematik öğretmenidir ve aynı zamanda eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan ve AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum'un eşidir. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Şengül Kurum, akademik ve profesyonel kariyeriyle dikkat çekmektedir. Evlilikleri 2000 yılında gerçekleşmiş olup, bu birliktelikten üç çocukları dünyaya gelmiştir. Şengül Kurum, eğitim alanındaki başarıları ve toplumsal aktiviteleriyle tanınmakta, eşi Murat Kurum'un siyasi kariyerine de aktif olarak destek vermektedir. Bu çift, mutlu bir aile yaşantısına sahip olmanın yanı sıra, toplumsal ve siyasi alanda da önemli roller üstlenmektedirler.

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Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’un eşi Songül Kurum’un hayatı ve kariyeri...

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Murat Kurum'un eşi olarak tanınan Şengül Kurum 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden İnşaat Mühendisliği diploması ile mezun oldu. Evlilikleri 2000 yılında gerçekleşen Murat Kurum ile olan birlikteliğinden üç çocukları bulunmaktadır.

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Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’un eşi Songül Kurum’un hayatı ve kariyeri...

ŞENGÜL KURUM NE İŞ YAPIYOR?

Şengül Kurum Türk eğitim camiasında Matematik öğretmeni olarak faaliyet göstermektedir. Kendisi, eğitim ve öğretimdeki başarısıyla bilinmekte olup, eşi Murat Kurum'un siyasi kariyerinde de destekleyici bir rol oynamaktadır.

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Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’un eşi Songül Kurum’un hayatı ve kariyeri...

MURAT KURUM KİMDİR?

Türk siyasetçi, mühendis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili.

7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

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Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’un eşi Songül Kurum’un hayatı ve kariyeri...

MURAT KURUM'UN EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.