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CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu görevlilerini tehdit etti: Yarın öbür gün devran dönerse…

Terörist cenazelerinden eksik kalmayan Türkiye’nin birliğini hedef alan ve savunma sanayiine saldıran CHP’li Sezgin Tanrıkulu kamu personelini "Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler." diyerek tehdit etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın mensuplarıyla kahvaltı programına katıldı.

Buradan açıklamalarda bulunan Sezgin Tanrıkulu skandallarına bir yenisini daha ekledi. "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan, terör sevici söylemleriyle tepki çeken Sezgin Tanrıkulu, bu sefer de Diyarbakır'daki kamu görevlilerini tehdit etti.

"DİYARBAKIR'DAKİ KAMU GÖREVLİLERİNİ UYARIYORUM"

Tanrıkulu açıklamasında, "Buradan da Valinin, diğer Mülki İdare Amirlerinin doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisinin üyeleri gibi çalıştığını biliyoruz. Ben buradan hem tecrübeli bir hukukçu, tecrübeli bir siyasetçi ve Milletvekili olarak söylüyorum ve bu kamu görevlilerini buradan uyarıyorum, Diyarbakır'dan uyarıyorum, özellikle Diyarbakır'dakileri uyarıyorum, Diyarbakır Milletvekili olarak uyarıyorum.

Dolayısıyla 'Ben bugün yaptım, yanıma kar kaldı, yarın öbür gün başka yere giderim, unutulur.' değil! Milletvekili olarak ben Sezgin Tanrıkulu olarak Diyarbakır'da yaşanacak bütün hukuksuzlukları birer soru önergesiyle Meclis'in kayıtlarına geçireceğim. Dolayısıyla bu kamu görevlilerinin adlarını Meclis'in tarihine yazacağım! Diyarbakır'dan bilsinler." ifadelerini kullandı.

"YARIN, ÖBÜR GÜN DEVRAN DÖNERSE..."

Tanrıkulu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte adım attıkları zaman gerçekten de tarafsız, bir kamu görevlisinin gerektirdiği liyakatla çalışmalarını buradan onlara öneriyorum. Yarın, öbür gün devran dönerse, sonra 'biz ne yaptık, niye böyle yaptık?' demesinler. Kamu görevlisi süreci de uzun süreçlerdir.

Diyarbakır'da çalışan çok genç kamu görevlileri var, önlerinde uzun meslek yaşamları var. O meslek yaşamlarını şimdiden Diyarbakır'da kötü bir anıyla, kötü bir sicille noktalamasınlar.

10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra da gitseniz Türkiye Büyük Millet Meclisine, Savcılığın dışında, o kayıtlar orada durur. İstediğiniz zaman basarsınız kayıta ve çıkartırsınız o kayıtları."

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