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CHP'li Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na eleştiri AK Parti'ye övgü: Yiğidi öldür hakkını yeme! Sorunu Murat Kurum çözdü

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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CHP’li Battal İlgezdi’den İmamoğlu’na eleştiri AK Parti’ye övgü: Yiğidi öldür hakkını yeme! Sorunu Murat Kurum çözdü

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'nun çözümlüğe sürüklediği tapu sorununun AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum tarafından çözüldüğünü ifade etti. İlgezdi çok sayıda mahallede planların 5 yıldır çıkarılmadığını söylerken İmamoğlu'nu eleştirdi. AK Parti ve Kurum'a teşekkür eden İlgezdi "Yiğidi öldür hakkını yeme" dedi. İşte detaylar...

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının 5 yıldır çıkarılmadığını söyleyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

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3 dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Battal İlgezdi, bir dönem daha aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti.

İlgezdi, yaptığı istifa açıklamada, CHP'de "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti.

CHP'Lİ İLGEZDİ'DEN KURUM'A TEŞEKKÜR: YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME

Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy mahallesi planlarını Meclis'ten geçiren AK Parti'den Adnan Zeki Bostancı ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a teşekkür eden Battal İlgezdi, "Yiğidi öldür hakkını yeme" dedi.

İlgezdi, Ataşehir'de yoksul ve dar gelirlilerin oturduğu Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve İçerenköy Mahallesi planlarının İmamoğlu yüzünden çıkarılmadığını söyledi.

Murat Kurum'a teşekkür etti

İmamoğlu'nun tüm engellemelerine rağmen imar planlarının Meclis'ten geçtiğini kaydeden İlgezdi, bu süreçte destekte bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Yiğidi öldür hakkını yeme"

Battal İlgezdi açıklamalarında şunları söyledi:

"İmar Komisyonu Başkanı olmasa bu tapular geçmezdi. Kendi adıma ve Ataşehir adına teşekkür ediyorum. O olmasa ne Mustafa Kemal'e, ne Aşık Veysel'e ne de İçerenköy'e imar gelmezdi. Tapu sorununu Murat Kurum çözdü, yiğidi öldür hakkını yeme."

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