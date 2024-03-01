CHP’li Battal İlgezdi’den İmamoğlu’na eleştiri AK Parti’ye övgü: Yiğidi öldür hakkını yeme! Sorunu Murat Kurum çözdü

Murat Kurum'a teşekkür etti

İmamoğlu'nun tüm engellemelerine rağmen imar planlarının Meclis'ten geçtiğini kaydeden İlgezdi, bu süreçte destekte bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Yiğidi öldür hakkını yeme"

Battal İlgezdi açıklamalarında şunları söyledi:

"İmar Komisyonu Başkanı olmasa bu tapular geçmezdi. Kendi adıma ve Ataşehir adına teşekkür ediyorum. O olmasa ne Mustafa Kemal'e, ne Aşık Veysel'e ne de İçerenköy'e imar gelmezdi. Tapu sorununu Murat Kurum çözdü, yiğidi öldür hakkını yeme."