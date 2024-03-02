Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na videolu gönderme: İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem imamoğlu'nun belediyecilik anlayışında yaşanan büyük sorunlara anlatan bir videoyu alıntıladı. Video kısa sürede izlenme rekoru kırarken Murat Kurum videoya "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir" notunu düştü. İşte detaylar...
Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında belediye başkanı seçilmesiyle birlikte İstanbul deyim yerindeyse geçmişe döndü. Neredeyse hemen her gün arızalanan İETT araçları, yanan otobüsler, yürümeyen merdivenler, arıza nedeniyle yapılamayan seferler ana haber bültenleri ekranlarında yer aldı.
HAYAL PEŞİNDE KOŞTU
İstanbul adeta en arızalı günlerini yaşadı. Dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul'un 5 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Ekrem İmamoğlu ise daha çok yaptığı tatilleri, şehir dışı organizasyonları, polemikleri ve Cumhurbaşkanlığı hayali peşinde koşmasıyla konuşuldu.
MURAT KURUM'DAN VİDEOLU GÖNDERME: YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bugün sosyal medya hesabından adeta bu 5 yılın ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı anlayışını anlatan bir videoyu alıntılayarak paylaştı.
Kısa sürede izlenme rekorları kıran videoyu paylaşan Murat Kurum, "İstanbul, arada bir belediyeye uğrayarak, yarı zamanlı, reklam belediyeciliği ile yönetilecek bir şehir değildir" ifadelerini kullandı.
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