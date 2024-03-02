Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na videolu gönderme: İstanbul arada bir belediyeye uğrayarak yönetilecek bir şehir değil

HAYAL PEŞİNDE KOŞTU

İstanbul adeta en arızalı günlerini yaşadı. Dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul'un 5 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Ekrem İmamoğlu ise daha çok yaptığı tatilleri, şehir dışı organizasyonları, polemikleri ve Cumhurbaşkanlığı hayali peşinde koşmasıyla konuşuldu.