Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum: "Nisan gelecek yüzler gülecek"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunarak, "En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında, merak edilen soruları yanıtlıyor.
Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"SAHADA COŞKU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"
İlk açıklandığımız günden itibaren milletimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik, çok güzel bir coşkuyla karşılaşıyoruz ve her geçen gün bu coşku artıyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor.
"EN ÇOK ŞİKAYET ULAŞIM İLE İLGİLİ GELİYOR"
En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.
KONUT YENİLEME SÖZLERİ
Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik.
"VATANDAŞLARIMIZ BİZİM YAPTIĞIMIZ KONUTLARLA HUZURLA OTURUYOR"
Ülkemizin yaşadığı afetler sonrası konutları hızla tamamladık. İzmir Bayraklı'da deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. CHP'li bir ablamız "onlar söylüyor yapamıyor ama siz söylüyorsunuz ve yapıyorsunuz" dedi. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor.
"ASRIN FELAKETİNDE SÖZÜNÜ TUTMUŞ BİRİ OLARAK İSTANBULLULARIN KARŞISINDAYIZ"
6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımız gördü ki orda onlar için çabalayan ama onlar için mücadele eden birileri var. 3 ayda 11 ile gittim, hasar gören ilçelere gittim. Üzüldük, ağladık ama o konutlarımızın temeli atıldığındaki gülümsemesini görseniz. Mayıs seçimlerinde milletimiz yine eserden, eseri yapandan yana tavır gösterdi Cumhurbaşkanımıza devam dedi. Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız. Verdiğimiz
"İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE BİNLERCE KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ BİZİM BAKANLIĞIMIZ DÖNEMİNDE BAŞLADI"
Bakanlığım döneminde 81 ilin her köşesine eser ve hizmet götürdük. 81 ilde izi olarak bir olarak konuşuyorum. 81 ilde izimiz var. İstanbul'da 39 ilçede binlerce konutun dönüşümü bizim bakanlığımız döneminde başladı. Türkiye'de 2 milyondan fazla konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik. İstanbul'da 650 binin konutunun dönüşümünü yapmak zorundayız. İstanbul'da deprem konusunu milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Milletimiz bizi biliyor, yarı zamanlı belediyecilik yapmayız.
"650 BİN KONUTU MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Bu seçim bizim kader seçimimiz.31 Mart İstanbul için Türkiye Yüzyılı'nda bir kader seçimi olacak. İstanbul'un deprem riskinin ortadan kaldırılacağına dair irade koyacağımız bir seçim. Yerel seçim hizmet seçimidir. 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynağını doğru kullanırsanız her yere yeter. 1 Nisan sabahı da şantiyede olacağız. İstanbul için yapılacak çok işimiz var, kente eser kazandıracağız.
"MEVCUT İBB YÖNETİMİNİN İSTANBUL GİBİ BİR DERDİ YOK"
İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbulla, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım. Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın. Metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok.
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