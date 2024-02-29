Katil İsrail Gazze'de 30 bin kişiyi katletti! Yardım bekleyenlere saldırı: 100'den fazla ölü var
Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı. Öte yandan katil ordusu, lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısı 104'e yaralı sayısı 760'a yükseldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi. Orhan Sali Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen insanlara tuzak kurulduğuna dair önemli bilgiler anlattı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu. İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirten Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.
YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRI
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 104'ten fazla kişi öldürüldü ve 760'tan fazlası da yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun yaptığı katliama ilişkin, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.
İsrail'in kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü."
Açıklamada, "İsrail ordusunun, toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, uluslararası toplum ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşlar" sorumlu tutuldu.
Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi. Orhan Sali Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen insanlara tuzak kurulduğuna dair önemli bilgiler anlattı.
NEREYE GİDİYORDU?
Orhan Sali: Görüntüler Gazze'de son 4 aydır yaşananları gözler önüne seriyor. Görüntüler ilerlemeye çalışan yardım TIR'ları var. Bu yardım TIR'ları güneyden kuzeye doğru gidiyor. Bu bölge Nablusi Kavşağı. Sahile paralel giden El Reşit Caddesi üzerindeki bir yer. İşte buraya giden yardım konvoyları vuruldu.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
Gazze'nin kuzeyinde şu anda abluka altına olan 700 bin insan var. Buradaki insanların hepsi aylardır düzgün bir şekilde beslenemiyor ve açlar. Her gün buradan açlık nedeniyle ölen çocukların ve bebeklerin haberi geliyor. İşte insanlar gıdaya ulaşmak için yola koyuldular. İsrail bir şekilde bu konvoyun güneyden kuzeye gitmesine izin verdi. Bu konvoy Gazze şeridine girerken İsrail burada toplanan sivil halka ateş açıyor. 100'den fazla insan hayatını kaybediyor ve 750'den fazla kişide yaralı.
DÜNYAYI KANDIRMAK İÇİN BAHANE
Yaralıların tedavisi imkansız ve onlar maalesef olay yerinde bırakılıyor. Ölü sayısının daha fazla artmasında korkuluyor. Neler olacağını kimse bilmiyor. Burada inanılmaz büyük bir katliamdan bahsediyoruz. İsrail yaptığı açıklamada konvoyların geldiğini gördüklerini bu sırada büyük bir kalabalığın üstlerine geldiklerini sandıkları için ateş açmışlar. Bahaneleri de bu. Yani 'ateş açmadık' gibi bir açıklamaları yok.
YARDIM TUZAĞI MASUMLARA PUSU
Arap basınında çok önemli iddialar var. Yardım TIR'larının buraya girmesine bilerek izin verildi. Ve orada açlıkla mücadele eden insanla pusuya düşürüldü. Buradaki siviller bilinçli olarak Yardım konvoylarına çekildi ve sonra üzerlerine ateş açıldı. Burada aslında bir gözdağı verme hamlesi yapılıyor. İsrail burada yardım gelse bile yardımlara canlı olarak erişilemeyecek mesajı vermeye kalkıyor. İsrail burada bunu yapıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in insani yardımın ulaştırılmasını engellediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail ordusunca hedef alındığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.
İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30 bini yaralı sayısının 70 bini aştığı, enkaz altında binlerce kişinin kaybolduğu belirtiliyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.
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