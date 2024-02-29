Katil İsrail Gazze’de 30 bin kişiyi katletti! Yardım bekleyenlere saldırı: 100’den fazla ölü var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Gazze'nin kuzeyinde şu anda abluka altına olan 700 bin insan var. Buradaki insanların hepsi aylardır düzgün bir şekilde beslenemiyor ve açlar. Her gün buradan açlık nedeniyle ölen çocukların ve bebeklerin haberi geliyor. İşte insanlar gıdaya ulaşmak için yola koyuldular. İsrail bir şekilde bu konvoyun güneyden kuzeye gitmesine izin verdi. Bu konvoy Gazze şeridine girerken İsrail burada toplanan sivil halka ateş açıyor. 100'den fazla insan hayatını kaybediyor ve 750'den fazla kişide yaralı.