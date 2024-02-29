29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Gazze'de insanlık dramı felakete sürüklendi! Açlıkla savaş! Bir parça un için hücum

Gazze'de insanlık dramı felakete sürüklendi! Açlıkla savaş! Bir parça un için hücum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Gazze’de insanlık dramı felakete sürüklendi! Açlıkla savaş! Bir parça un için hücum

Katil İsrail, tarihe kara leke olarak yazılıyor. Gazze’de bebekler açlıktan ölüyor. BM yardımları durdu. Karadan konvoylar gidemiyor. Son çare havadan paketler atıldı. Ancak ortaya vicdanları yaralayan kareler çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA