İsrail yardım bekleyen insanlara pusu kurdu! 100'den fazla ölü...

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı. Öte yandan katil ordusu, lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısı 104'e yaralı sayısı 760'a yükseldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

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