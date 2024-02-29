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Son dakika | MHP MYK toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Son dakika | MHP MYK toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin MYK toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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