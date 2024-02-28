Gazze’de insanlık dramı! BM’den kritik uyarı: Nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde...

WFP'nin 18-19 Şubat'ta yardım konvoylarının saldırıya uğradığını ve bunun ardından Gazze'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını koşullar elverene kadar askıya almayı kararlaştırdığını belirten Skau, "Gazze'nin kuzeyine giden çalışanlarımız, koşulların felaket olduğunu bildirdi. Gıda ve temiz su çok sınırlı, gıdasızlık artıyor ve hastalık yaygın." değerlendirmesinde bulundu.

Skau, Gazze'nin kuzeyine gıda ve diğer insani yardım malzemelerinin yeterli düzeyde ulaştırılması için acilen adım atılması gerektiğini kaydetti.