DEVA Parti’den 150 kişi AK Parti’ye geçti: Taşın altına elimizi koymaya hazırız

"BİZİ MUTLU ETTİLER"

"İlçemizin geleceği için büyük çabalar sarf edeceğimize, çalışmalar yapacağımıza dair sizlere sözümüz var" diyen eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Tutak'ta 7 belediye başkan adayımız var, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ama Tutak ilçesi olarak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak çok daha iyi bir Tutak oluşturacağımıza ve güzelleştireceğimize canıgönülden inanıyorum. Dolayısı ile bu düşüncelerimizi ilçemizin kanaat önderlerine, parti liderlerine, parti başkanlarına sürekli anlatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'mize katılımlar olmaya başladı. Tutak'ın geleceği için Ankara'da benim desteğim ile belediye Başkanlığı görevini kazanan AK Partili adayımızla birlikte hizmetler için mücadele edeceğiz. Elbette ki bizim Tutak'tan başka bir düşüncemiz yok. Biz Tutak'ın ne kadar kadim ve önemli bir ilçe olduğunu biliyoruz. Kardeşliğin hakim olduğu, dostluğun, birliğin ve beraberliğin hakim olduğunu hepimiz çok yakinen biliyoruz. Bu kardeşliği, birlikteliği daha da ileriye götürmek için güzel hizmetler almak için bende bu ilçenin bir evladı olarak Ankara'daki dostlarımın desteği ile Ankara'daki bakanların desteğini alarak Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini alarak AK Parti'nin hizmetlerinden faydalanarak Tutak'ı ileri bir yere götürmek istiyoruz. Elbette ki Tutak hepimiz için çok önemli. Bugün burada yine bir katılım yapacağız. DEVA Partisi ilçe başkanı, yönetimi ile birlikte Tutak'ın geleceği için AK Parti'mize katılım sağlayacak. Biz de gövdemizi Tutak için taşın altına koymaya hazırız dediler. Yanlarında bulunan kanaat önderleri ile birlikte gelerek bizleri mutlu ettiler" dedi.