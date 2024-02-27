Gazze'deki katliama kucak açan ABD Başkanı Biden'dan "Siyonist" itiraf!
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran ABD Başkanı Joe Biden'ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Her defasında ikiyüzlü tavırlarıyla gündemden düşmeyen Biden, daha önce söylediği şeyleri bir kez daha tekrarladı. Biden yaptığı skandal açıklamada, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok ben bir siyonistim." ifadelerini kullandı.
Gazze'de on binlerce kadın ve çocuk şehit edilirken, saldırılar sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tavrıları dikkat çekiyor. İlk günden bu yana İsrail'e mühimmat, silah ve finans desteği sağlayan katliam ortağı ABD'de bir skandal daha yaşandı.
ABD Başkanı Biden, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
KIVIRMAYA DEVAM EDİYOR!
Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol." yanıtını verdi.
"İSRAİL RAMAZAN BOYUNCA SALDIRMAYACAK"
Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı." diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
SKANDAL AÇIKLAMALAR: BEN BİR SİYONİSTİM! İSRAİL OLMASAYDI TEK BİR YAHUDİ BİLE GÜVENDE OLMAZDI
Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." şeklinde konuştu.
Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.
İKİYÜZLÜ BIDEN BİR KEZ DAHA "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" DEDİ
ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.
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