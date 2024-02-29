29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'un risk raporu açıklandı! Kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gereken 7 ilçe hangisi?

İstanbul'un risk raporu açıklandı! Kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gereken 7 ilçe hangisi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
İstanbul’un risk raporu açıklandı! Kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gereken 7 ilçe hangisi?

İstanbul'da kentsel dönüşüm riskli alan raporu açıklandı. Rapora göre İstanbul'da 200 bin yapıdan sadece 84 bini dönüşüme uğradı. 7 ilçenin ise acil dönüşüme girmesi gerektiği kaydedildi. O ilçeler hangileri? A Haber muhabiri Esra Akyürek uzmanına sordu.

İstanbul'un en önemli konularından bir tanesi kentsel dönüşüm. Hatta listenin ilk sırasına yazılabilir. Konuyla alakalı olarak İstanbul Planlama Ajansı'nın bir raporu yayınlandı. 7 ilçenin acil olarak kentsel dönüşüme girmesi gerektiği belirtildi.

UZMAN İSİM A HABER'DE

Peki kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gereken 7 ilçe hangisi? İstanbul'da hangi adımlar atılmalı? Gelişmeleri A Haber muhabir Esra Akyürek'in konuğu olan TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda inşaat mühendisi olan Mustafa Koçak değerlendirdi.

FAY HATTI GÜZERGAHI

TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koçak: Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu acil dönüşmesi gereken ilçeler. Bu ilçelere bakıldığı zaman İstanbul'un güney sahil kesimleri olarak düşünebiliriz. Bilindiği gibi fay hattı Marmara Denizi'nde geçiyor. Sahil kesimleri zemin olarak da riskli kesimler olarak deprem haritalarında görünüyor.

BİNA YENİLEME ORANI DÜŞÜK

Bu bölgelerde hemzeminden kaynaklı hem de eski yapılaşmaların çok olmasından dolayı bu tarz riskler içeriyor. Bu 7 ilçenin öncelikli olarak yenilenmesi gerekiyor. Son 11 yıla bakıldığı zaman 2 bin yapımı öncesi 200 bin bina var. Bunlardan sadece 84 bini yenilenmiş durumda. Bu oldukça düşük bir oran. Eski yapılar bu ilçelerde bulunduğu için raporda önde çıktılar. Buraların acilen yenilenmesi gerekiyor.

HEMZEMİN HEM ESKİ YAPI RİSKİ

Özellikle Avrupa Yakası'nda Güngören, Zeytinburnu hem zemin olarak hem eski yapı olarak önde geliyor. Küçükçekmece'de de benzer bir durum var. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik ve Tuzla hem sahil hattında olduğu için hem de eski yapıların olmasından dolayı bu riskleri içeriyor. Eski yapılarda kullanılan malzeme kalitesi çok düşüktü. Özellikle 2 bin yılında öncekiler çok düşük. Bu binalar bunun yanında 99 depremini gördü.

İNŞAAT VE İŞÇİ KALİTESİ….

İnşaat ve işçilik kalitesi anlamında eski yapılarda eksiklikler var. Deprem yönetmeliği 99 depreminden sonra ve sonraki depremler güncellemeler aldı. Daha sağlam binaları inşa etmek için yenilendi. Binaların çoğu eski şartlarla yapıldığı için ciddi riskler içeriyor.

REZERV ALANLARDA KONUT İNŞAATI

Kentsel dönüşüm ile birlikte konut ihtiyacı birbirleriyle bağlantılı konular. İş sadece yıkalım ve yenileyelim ile bitmiyor. Bugün riskli alan ilan ettiğiniz bölgede binaları yıktığınız zaman buradaki insanları nereye taşınacağı önemli. Rezerv alanlarda yapılar hızlıca inşa edilmeli bunun yanında yerinde dönüşüm desteklenmeli. İnsanların geçici taşınması böylece sağlanabilir. Binalar bu şekilde yenilenebilir. Bunları yapmadan binalar yıkılırsa fiyatların artması sorunu ortaya çıkıyor.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ ADIM

Burada önce taşınılacak alanların belirlenmesi ve yapıların hazırlanması oldukça önemli bir konu. Daha sonra eski binaların yıkılıp yeniden dönüştürülmesi gerekir. Bununla ilgili kentsel dönüşüm yasasında değişiklik yapıldı. Çoğunluk ve maliyet konusunda önemli adımlar atıldı. Kiralık yapıların stoku tamamlanırsa kentsel dönüşüm hız kazanır.

İşte acil dönüşmesi gereken 7 ilçe:

- Büyükçekmece

- Güngören

- Kartal

- Küçükçekmece

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA