İstanbul’un risk raporu açıklandı! Kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gereken 7 ilçe hangisi?

HEMZEMİN HEM ESKİ YAPI RİSKİ

Özellikle Avrupa Yakası'nda Güngören, Zeytinburnu hem zemin olarak hem eski yapı olarak önde geliyor. Küçükçekmece'de de benzer bir durum var. Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik ve Tuzla hem sahil hattında olduğu için hem de eski yapıların olmasından dolayı bu riskleri içeriyor. Eski yapılarda kullanılan malzeme kalitesi çok düşüktü. Özellikle 2 bin yılında öncekiler çok düşük. Bu binalar bunun yanında 99 depremini gördü.