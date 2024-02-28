İstanbul’a murad olmaya geliyor! 31 Mart vurgusu: İstanbul’da tek bir yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz

İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak için salondakilerle birlikte mücadele vermek istediklerini dile getiren Kurum, "31 Mart yaklaşıyor. Bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un lokomotif bir şehir olup olmamasının kararının verileceği bir seçimdir. Bu seçim, İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılıp yapılmayacağının kararının verileceği bir seçimdir." diye konuştu.

Kurum, kentin sorunlarını çözmek için tüm İstanbulluların oylarına talip olduklarını vurgulayarak, "Oyuna talibiz çünkü İstanbul'daki trafik çilesini bitirmek istiyoruz. İnsanın ömründen 3,5 yılını alan, yılda 288 saatini kaybeden vatandaşımızın trafik çilesine son vermek istiyoruz. Metrobüs duraklarındaki, metro kuyruklarındaki çileye son vermek için 5 yılda şu anki mevcut metro ağını iki katına çıkarmak istiyoruz. 650 bin konut yaparak İstanbul'umuzu dirençli hale getirmek istiyoruz. 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla el ele vereceğiz, İstanbul'da tek bir yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.