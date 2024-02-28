İstanbul'a murad olmaya geliyor! 31 Mart vurgusu: İstanbul'da tek bir yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını vatandaşla el ele gönül gönüle yürütüyor.Kurum, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, Karadeniz Sivil Toplum Birliğinin Dünya STK'lar Günü programında yaptığı konuşmada "31 Mart akşamı tüm İstanbullularla el ele vereceğiz, İstanbul'da tek bir yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde, Karadeniz Sivil Toplum Birliğinin Dünya STK'lar Günü programında yaptığı konuşmada, Karadeniz'in 22 yıldır her zaman yanlarında durduğunu söyledi.
Karadeniz'in her bir ili ve ilçesinde hikayesi bulunan bir kişi olduğunu belirten Kurum, şu anda tüm birikim, tecrübe ve liyakatli kadrolarıyla ''Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul'' dediklerini ifade etti.
İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak için salondakilerle birlikte mücadele vermek istediklerini dile getiren Kurum, "31 Mart yaklaşıyor. Bu seçim, Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un lokomotif bir şehir olup olmamasının kararının verileceği bir seçimdir. Bu seçim, İstanbul'da kentsel dönüşümün yapılıp yapılmayacağının kararının verileceği bir seçimdir." diye konuştu.
Kurum, kentin sorunlarını çözmek için tüm İstanbulluların oylarına talip olduklarını vurgulayarak, "Oyuna talibiz çünkü İstanbul'daki trafik çilesini bitirmek istiyoruz. İnsanın ömründen 3,5 yılını alan, yılda 288 saatini kaybeden vatandaşımızın trafik çilesine son vermek istiyoruz. Metrobüs duraklarındaki, metro kuyruklarındaki çileye son vermek için 5 yılda şu anki mevcut metro ağını iki katına çıkarmak istiyoruz. 650 bin konut yaparak İstanbul'umuzu dirençli hale getirmek istiyoruz. 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla el ele vereceğiz, İstanbul'da tek bir yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
31 Mart akşamı tüm İstanbul'un kazanmasını istediklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:
"31 Mart akşamı Üsküdar'da, İstanbul'un 39 ilçesinde eser siyaseti, gerçek belediyecilik devam etsin istiyoruz. Bundan önce nasıl milletimizin zor anında yanında olduysak, bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız, çabalayacağız. 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı, İstanbul'un kardeşi, İstanbul'un evladı olmaya talibim. Biz çalışan tarafta oluruz. Bizi ararsanız Üsküdar'da kentsel dönüşüm şantiyesinde, İstanbul'da 39 millet bahçesini bitirdiğimiz yeni millet bahçelerini yapan tarafta oluruz. Bizi aradığınızda, kentsel dönüşüm şantiyesinden çıkmış, metro tünelinin temelini atarken bulursunuz. Bizi ararsanız, şantiyede milletimizle el ele vermiş, İstanbul'un sorunlarını giderirken bulursunuz. Bizi ararsanız hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, dedikoduların, bahanelerin arkasında bulamazsınız. Biz hep yapan tarafta, hep sözünü tutan tarafta olacağız."
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