Murat Kurum’la İstanbul’da kentsel dönüşüm hız kazanacak! 650 bin konut için başvurular 15 Nisan’da

Üç ayda, 11 ilde 180 bin konutun inşasına başladıklarını belirten Kurum, "15 gün önce de konutlarımız teslim edilmeye başladı. Bu anlayışla, 1 Nisan'dan sonra da benim ağzımdan bir söz duyuyorsanız, o söylediğimiz projemizi, hayalimizi, her sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak, hiçbir sözümüzü sümen altı yapmayacağız." diye konuştu.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm sürecinde vaatlerini yerine getirmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: