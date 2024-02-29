Cumhur’un İBB Başkan adayı Kurum’dan İstanbullulara ucuz ekmek müjdesi! Bir güzel haber de fırıncılara: Pazar günleri tatil olacak

"FIRINCI ESNAFIMIZIN FİKRİNE, GÖRÜŞÜNE HEP ÇOK DEĞER VERDİM"

Fırıncıların, milletin dertlerini ve mutluluklarını en iyi bilen insanlar olduğunu belirten Kurum, "Ben de 5 yıllık bakanlığım döneminde fırıncı esnafımızın fikrine, görüşüne hep çok değer verdim. Fırıncı esnafımız, Kovid salgını döneminde kahramanlaşmıştır. Depremlerde, sellerde, yangınlarda milletimiz için yeri geldiğinde kendi hayatını unutmuştur." diye konuştu.

İstanbul'un her ilçesinde fırıncı kardeşlerini dinlediği için onların 5 yıldır yaşadığı sorunları çok iyi bildiğine dikkati çeken Kurum, "Fırıncılık sektöründe de hem çalışanlar hem de vatandaşımız için çözümlerimiz, projelerimiz tamamen hazır. Esnafımıza söz; sizin yanınızda durarak, sizin yol arkadaşınız olarak emekçiye sırt dönülen bu 5 yılı çabucak unutturacağız. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul gibi yüksek standartları ve talebi olan bu şehirde biz de fırınlarımızı, İstanbul'un şanına yaraşır standartlara ulaştıracağız." ifadesini kullandı.