Altında ayar oyunu mu? Vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli?
Bazı kuyumcular altın ayarları üzerinden haksız kazanç elde ediyor. Peki altın alırken nelere dikkat etmeli? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel verdi.
Son zamanlarda altında yapılan ayar oyunu nedeniyle vatandaşlar ve bazı kuyumcular dolandırılıyor. Altın rekor yükselişler altın çağını yaşarken dolandırıcılar durumu fırsat bildi ve gramaj oyununa başladı.
ALTINDA AYAR OYUNU
Peki altında ayar oyunu nasıl yapılıyor? Altının gramıyla nasıl oynuyorlar? Vatandaşlar altın alırken nelere dikkat edilmeli? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu olan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel verdi.
HEM ESNAF HEM HALK MAĞDUR
Mehmet Yüksel: Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız altın almak isterken mağdur duruma düşüyor. Bundan etkilenen kuyumcu esnafı da oluyor. Biz burada yaptığımız çalışmalar ile ilimizi sahte ve gramıyla oynanmış altınlardan temizledik.
SADECE DEVLET ÜRETİM YAPABİLİR
Özellikle serafiye denilen yani cumhuriyet altını, yarım ve çeyrek altın bunları sadece Darphane yani devletimiz üretebilir. Bunun dışında kim üretim yapıyorsa yasa dışıdır. Merdivenaltı üretim yapanlar vatandaşı mağdur ediyor. Biz 2 yıldır ilimizde bunun mücadelesini veriyoruz. Biz de kendimizi odamızın çalışmaları ile koruma altına aldık.
AYAR DÜŞÜRME
Bizim hazırladığımız jelatin şu anda ilçelerde kullanılmaya başladı. Örnek oldu ve diğer illerde kullanım var. Biz bunu Darphane'ye sunduk ve proje beğenildi. Bunun dışındakilerde gramaj ve ayar oyunu yapıyorlar. 22 ayar yerine 20 ayar atıyorlar. Bunu 15 ayar yapan bile var. Kaçak baskı yapan yerlere Emniyetimiz baskın yaptı.
YENİ TESİS ÜRETİMİ
Türkiye genelinde 1,5 ton altın talebi bar ancak Darphane'nin üretimi 300 KG civarında. Bunun arttırılması ve büyük bir tesis yapılması için çalışmalar yapılıyor. İşte aradaki bu boşluktan kalpazanlar yararlanmaya çalışıyor.
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