Altında ayar oyunu mu? Vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli?

AYAR DÜŞÜRME

Bizim hazırladığımız jelatin şu anda ilçelerde kullanılmaya başladı. Örnek oldu ve diğer illerde kullanım var. Biz bunu Darphane'ye sunduk ve proje beğenildi. Bunun dışındakilerde gramaj ve ayar oyunu yapıyorlar. 22 ayar yerine 20 ayar atıyorlar. Bunu 15 ayar yapan bile var. Kaçak baskı yapan yerlere Emniyetimiz baskın yaptı.