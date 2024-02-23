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İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı

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Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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İstanbul’da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite isefaiz uygulanmayacak.

İnsaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye destegi verilecek.

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