Öğrenciye indirim değil bindirim! Ekrem İmamoğlu gençlere yalan söyledi: Ulaşım indirimini 2 yıldır veto ediyor | Gerçek belgelerle tescillendi

İŞTE İNDİRİM SÜRECİNİN KRONOLOJİSİ...

İşte Murat Türkyılmaz'ın açıklamaları: İstanbul kamuoyunun dikkatine; İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibarıyla ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır. Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz: 14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda yüzde 40 indirim kararı aldık. Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de veto edilerek meclise yeniden gönderildi. 23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ısrar oyuyla indirimi onayladık.