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Öğrenciye indirim değil bindirim! Ekrem İmamoğlu gençlere yalan söyledi: Ulaşım indirimini 2 yıldır veto ediyor | Gerçek belgelerle tescillendi

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Öğrenciye indirim değil bindirim! Ekrem İmamoğlu gençlere yalan söyledi: Ulaşım indirimini 2 yıldır veto ediyor | Gerçek belgelerle tescillendi

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında toplu ulaşımı ucuzlatma vaatleri adeta fiyasko çıktı. Ulaşımda Maga kente zam üstüne zam getiren İmamoğlu'na karşı Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere ulaşımda 1 Nisan itibarıyla yüzde 40 indirim sözü verdi. Bu sözü hazmedemeyen CHP yandaşları ise algı operasyonları için kolları sıvadı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz yapılan algı operasyonlarına belgelerle cevap verdi. Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetiminin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiğini ve 2 yıldır uygulamadığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

2019 yerel seçimleri öncesi verdiği sözleri yerine getiremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor.


İstanbul'da kilitlenen ulaşım sisteminin mimarı olan İmamoğlu, 5 yıl önce dile getirip büyük reklamını yaptığı "Gençler için ulaşım %40 indirimli olacak" vaadini bir türlü hayata geçirmedi.

Buna karşın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un öğrencilere verdiği ulaşım indirimi müjdesi hazımsızları herekete geçirdi.

KURUM'UN ÖĞRENCİYE İNDİRİM MÜJDESİ HAZIMSIZLIĞI
Cumhur İttifakı'nın Kurum'un bu sözleri çarpıtılarak CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. İBB'nin halihazırda indirimli tarife uyguladığı savunuldu.

ALGI OPERASYONLARINA BELGELERLE YANIT!

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili algı operasyonlarını belgeler paylaşarak çürüttü. Türkyılmaz çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

İNDİRİM KARARINI VETO ETTİ
CHP'li İBB'nin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.

İŞTE İNDİRİM SÜRECİNİN KRONOLOJİSİ...

İşte Murat Türkyılmaz'ın açıklamaları: İstanbul kamuoyunun dikkatine; İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibarıyla ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır. Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz: 14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda yüzde 40 indirim kararı aldık. Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de veto edilerek meclise yeniden gönderildi. 23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ısrar oyuyla indirimi onayladık.

O İMZA DA İNŞALLAH 1 NİSAN'DA!

İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.

Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor.

O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.

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