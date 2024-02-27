Yunan basını yakın takipte! Türkiye’nin Savunma Sanayii adımları Atina’yı neden panikletti? | Milli muharip uçak KAAN sesiyle gökleri inletti!
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya gündeminde geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Muharip Uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. KAAN'ın gökyüzü ile buluştuğu tarihi anların ardından Yunanistan'da ki panik havası devam ediyor. KAAN sonrası “Komşu”da neler oluyor? A Haber muhabiri İlhan Tahsin ve uzman isimler detayları aktardı.
Milli muharip uçağımız KAAN'ın kanatlanıp gökyüzü ile buluşma tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Yunan basınının şaşkınlığı ve paniği devam ediyor.
Uçuşun, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Komşu'da da gündem Türk Savunma Sanayisiydi. Peki Türkiye'nin Savunma Sanayii adımları Atina'yı neden panikletti? "Komşuda" ki gelişmeleri A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler değerlendirdi.
YUNAN BASINI YAKIN TAKİPTE
A Haber muhabiri İlhan Tahsin Yunan basınıın yakın takibi hakkında "KAAN'ın uçuşundan sonra Yunanistan'da yer yerinden oynadı. Geçtiğimiz günlerde de Yunan televizyon kanalındaydım ve orada da "Türkiye nereye gidiyor? Türkiye'de ki bu para nereden? Türkiye Savunma Sanayisini nasıl bu kadar geliştirdi?" gibi sorular sorulmaya başlandı artık." dedi.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Yunan basının sorularına karşı "Benim bu sorulara cevabım var. Miçotakis, Amerika'nın çöplerini toplayacağına gelsin beraber yapalım. Paraları yoksa da kredi veririz ama gidip Amerika'dan dilencilik yapmasınlar." dedi.
A Haber muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'ın ekonomik durumu ve korkususun sebebiyle ilgili "Yunanistan'da ekonomik durum hiç iyi olmadığı için bu tarz uçakları artık satın alamıyorlar. Herkesin alım gücü düştü ve Yunan halkı fakirleşti. Dolayısıyla Yunanistan'ın hazır silah satın alma gücü yok ancak Yunanistan'ın ağır sanayisi de teknolojik sanayisi de yok. Teknoloji üretemeyen bir ülke hiçbir şey yapamaz." dedi.
Ceyhun Bozkurt Yunanistan'ın askeri açıdan son durumu hakkında "Yunanlılarda ki hava kuvvetlerimizi güçlendiren KAAN'dan sonra bir tedirginlik olmasının sebebi 15 Temmuz sürecinde ve sonrasında modernizasyon kaynaklı hava kuvvetleri dengesini kendi lehlerine çevirmeye çalıştılar donanma konusunda geride kaldılar. Bir sürü uçak aldılar o süreçte. Fakat son dönemde ki planlarımızın hayata geçmesi ile hava kuvvetleri de sınıfta kalmış durumda. Yunanistan'ın havada, karada ve denizde Türkiye ile askerî açıdan karşı karşıya gelmesi imkansız." dedi.
İŞTE KAAN'IN SESİ
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Uçuş esnasında çok hassas bir kalkış sağlandı ve kalkış esnasında kolundaki uçak onunla temas halinde. Uçuş sırasında uçağın motor devri, egzoz harareti, hidrolik testleri ve bütün kokpitte ki bilgiler aşağıda kovayla dökülüyor ve aşağıda 50 tane uçak mühendisi bu bilgileri değerlendiriyor.
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