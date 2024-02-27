Yunan basını yakın takipte! Türkiye’nin Savunma Sanayii adımları Atina’yı neden panikletti? | Milli muharip uçak KAAN sesiyle gökleri inletti!

A Haber muhabiri İlhan Tahsin Yunanistan'ın ekonomik durumu ve korkususun sebebiyle ilgili "Yunanistan'da ekonomik durum hiç iyi olmadığı için bu tarz uçakları artık satın alamıyorlar. Herkesin alım gücü düştü ve Yunan halkı fakirleşti. Dolayısıyla Yunanistan'ın hazır silah satın alma gücü yok ancak Yunanistan'ın ağır sanayisi de teknolojik sanayisi de yok. Teknoloji üretemeyen bir ülke hiçbir şey yapamaz." dedi.