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Haberler Galeri CHP'li İBB 5 yılda çökertti! İETT'de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

CHP'li İBB 5 yılda çökertti! İETT'de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

CHP'li İBB'nin göreve başladığı günden bu yana İstanbul'da toplu taşıma sistemi adeta çöktü. Çöküşün başında ulaşımın atardamarı konumundaki İETT geldi. İETT'de 2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022'de de 37 olmak üzere toplam 214 otobüs hurdaya ayrılarak İstanbullulara hizmet vermekten çıkarıldı. Son 4 yılda ise yaklaşık 700 bin arıza kaydı yapıldı.

Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:57
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CHP’li İBB 5 yılda çökertti! İETT’de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İETT tartışılan kurum haline geldi. Hemen her gün arıza, kaza yapan, yanan otobüslerle karşılaştı.

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CHP’li İBB 5 yılda çökertti! İETT’de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir duruma gelen İETT'de ayrıca 2013 yılında İstanbulluların hizmetine sunulan, toplu ulaşım araçların hareket saatleri, bulunduğu durağı anlık gösteren uygulama MOBİETT yeni yönetim tarafından bakımsızlık ve güncelleme yapılmadığı için kullanılamaz hale getirildi.

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CHP’li İBB 5 yılda çökertti! İETT’de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

214 OTOBÜS HURDAYA AYRILDI
İETT'de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan duruma getirilen İETT'deki vahim durum ise belgelere işlendi. CHP'li yönetimle birlikte toplamda 214 otobüs hurdaya ayrıldı.

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CHP’li İBB 5 yılda çökertti! İETT’de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüs İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya çıkartıldı.

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CHP’li İBB 5 yılda çökertti! İETT’de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

4 YILDA YAKLAŞIK 700 BİN ARIZA GERÇEKLEŞTİ
Otobüs bakım/onarım hizmetlerinin bütçe içindeki payı ve İETT personel sayısı artmasına rağmen İETT araçlarında 4 yılda yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşti.