CHP'li İBB 5 yılda çökertti! İETT'de acı bilanço: 214 otobüs hurda 700 bin arıza

CHP'li İBB'nin göreve başladığı günden bu yana İstanbul'da toplu taşıma sistemi adeta çöktü. Çöküşün başında ulaşımın atardamarı konumundaki İETT geldi. İETT'de 2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022'de de 37 olmak üzere toplam 214 otobüs hurdaya ayrılarak İstanbullulara hizmet vermekten çıkarıldı. Son 4 yılda ise yaklaşık 700 bin arıza kaydı yapıldı.