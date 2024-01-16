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İmamoğlu'nun 'hizmet' anlayışına kocaman bir sıfır! İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Vatandaştan sert tepki: Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2024
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İmamoğlu’nun ’hizmet’ anlayışına kocaman bir sıfır! İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Vatandaştan sert tepki: Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz...

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu yıldan beri İstanbul’da yanan İETT otobüslerinin haddi hesabı yok. “İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik” sloganıyla yerel seçimler için algı çalışmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşım sorununa çözüm bulmak yerine milyonlarca İstanbulluyu çileden çıkarmayı tercih etti. Hemen hemen her gün yaşanan İETT arızalarına bir yenisi sosyal medyaya düşen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı’daki İETT otobüsü arızası nedeniyle trafikte kalan bir vatandaş İmamoğlu'nu ve yönetimine, “İETT otobüsü arızası nedeniyle yol kilit. Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz. Lanet olsun” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

2019 yılında göreve geldiğinden bugüne kadar özellikle ulaşımda rezil bir yönetim sergileyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yine bir İETT skandalı ile anılıyor.

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

YİNE İETT OTOBÜSÜ YİNE ÇİLE

Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde Halkalı'daki İETT otobüsü arızası nedeniyle trafikte kalan bir vatandaşı canından bezdirdi.

"HALKA BU EZİYETİ ÇEKTİRİYORSUNUZ, LANET OLSUN"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye "İETT otobüsü arızası nedeniyle yol kilit. Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz. Lanet olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Sadece İETT değil, hemen hemen her gün metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri, asansörleri arızalandı. Yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ediyor.

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