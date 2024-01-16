İmamoğlu’nun ’hizmet’ anlayışına kocaman bir sıfır! İETT facialarına bir yenisi daha eklendi! Vatandaştan sert tepki: Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz...

"HALKA BU EZİYETİ ÇEKTİRİYORSUNUZ, LANET OLSUN"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye "İETT otobüsü arızası nedeniyle yol kilit. Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz. Lanet olsun" sözleriyle tepki gösterdi.