Ekrem İmamoğlu “israfı bitirdik” demek için 175 milyon TL’yi çarçur etti!

"MALTEPE'DE 2 GÜNLÜK KONSERE 550 MİLYON HARCAMAYI BİLİYORLAR"

Mevcut İBB yönetiminin Maltepe'de düzenlenen bir konsere 550 milyon harcadığına dikkat çeken Kurum "Biz dün nasıl Bağcılar'ımızın hep yanında olduysak, bundan sonra da her anında hep yanında olacağız. Göreve başladığımız anda bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşağı projelerimizi yaparken, diğer yandan Kirazlı - Halkalı, Mahmutbey - Esenyurt metrolarını süratle inşa edeceğiz. Bağcılar'ımızın iki önemli bölgesi olan Güneşli Meydan'ı ve Çiftlik Meydan'ı metro ile buluşacak. Bağcılar'da otobüs hatları eksik. Maltepe'de 2 günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. 550 milyona sen bir sürü otobüs alırdın. Bağcılarlı kardeşim bir saat otobüs bekliyor. Metroyu yapmadın, kentsel dönüşümü yapmadın, verdiğin vaatleri de tutmadın bari bir otobüs al üzerine de reklamını yapıştır da bir işe yarasın. Onu da beceremiyorsun. İşin gücün algı ve bahane üretmek. Göreve gelir gelmez Bağcılar'da minibüs ve otobüs hatlarını arttıracak hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bir taraftan Çiftlik'te muhteşem bir otopark yaparken, bir yandan da Bağcılar meydanını yeşillendiren ve orada kültür merkezini inşa ederken bulacaksınız. Bağcılar meydanımızı yenileyeceğiz. Buraya muhteşem bir kültür merkezini İBB olarak biz getireceğiz" şeklinde konuştu