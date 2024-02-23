Ekrem İmamoğlu “israfı bitirdik” demek için 175 milyon TL'yi çarçur etti!
2019 yılında göreve geldiğinden bu yana mega kent İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine koltuk sevdası peşine düşen ve işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de israf skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' sözleri adeta havada kaldı. İBB’nin fonladığı troll "İBB Haber" isimli hesap İmamoğlu’nu ifşa etti. Buna göre, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, “israfı bitirdik” demek için 175 milyon TL’yi resmen harcayarak çarçur ettiği öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek, "Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler" dedi. Murat Kurum ise Mevcut İBB yönetiminin Maltepe'de düzenlenen bir konsere 550 milyon harcadığına dikkat çekti. İşte detaylar...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana İstanbullulara hizmet yerine resmen kabusu yaşattı.
"İSRAFI BİTİRECEĞİZ" REKLAM ŞOVLARI HAVDA KALDI
Her fırsatta "16 milyon için çalışıyoruz", "israfı bitireceğiz" , "Hizmeti getirdik" diyerek algı operasyonu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yol açtığı israfın ardı arkası kesilmiyor.
İBB'NİN TROL HESABI "İBB HABER" İFŞA ETTİ
Son olarak İBB'nin fonladığı trollü "İBB Haber" isimli hesap İmamoğlu'nun israf şovunu resmen ifşa etti.
İBB'nin fonladığı troll hesap şu ifadelere yer verdi: Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı.
İSRAFI BİTİRDİK DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL HARCADI
Buna göre, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, "israfı bitirdik" demek için 175 milyon TL'yi resmen harcayarak çarçur ettiği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BECERİKSİZ CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: "ENGELLENDİK" YALANINA SIĞINMAYA ÇALIŞIYOR
Öte yandan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamda, CHP'li belediyenin hizmetini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Belediyelere merkezî idareden ayrılan kaynağı neredeyse iki kat artırdığımız halde muhalefet cenahı utanmaz, arlanmaz bir şekilde "engellendik" yalanına sığınmaya çalışıyor. Bunlar bütçede engelli değildir, bunlar eser ve hizmet engellidir. Şehirlerine yaptıkları ihaneti gizlemek için de tamamı yalan ve yanlış üzerine kurulu kampanyalarla milleti kandırmanın peşindeler.
"KORKU VE LAF CAMBAZLIĞIYLA KİFAYETSİZLİĞİNİ GİZLEME SİYASETİNİN YERİNİ ESER VE HİZMET SİYASETİ ALDI"
"Milleti kandırarak makam-mevki elde etme üzerine kurulu siyaset, eski Türkiye'nin tarzıdır. Bizim son 21 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde ülkemizde siyasetin işleyişi de değişti. Eskinin ideolojik istismar, korku ve laf cambazlığıyla kifayetsizliğini gizleme siyasetinin yerini eser ve hizmet siyaseti aldı. Türkiye Yüzyılı'yla dünyada hak ettiği yere gelme konusunda kararlı adımlarla ilerleyen günümüz Türkiye'sinde eskinin geçer akçesi zübük siyaseti işlemez, işlemiyor. 31 Mart, inşallah şehirlerimizin Gerçek Belediyecilik'le geleceğe hazırlanması konusunda tarihî bir dönüm noktası olacaktır."
''SİZ İSRAFI BİTİRİP HİZMETİ GETİRMEDİNİZ, SİZ İSRAFI GETİRİP, İSTANBUL'U BİTİRDİNİZ''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar'da miting düzenledi. Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''Bizim bu hedeflerimiz, projelerimiz, milyonların bu güveni birilerini telaşlandırdı. İstanbul'a ihmalkârlığıyla, iş bilmezliğiyle 5 yıl kaybettiren CHP'nin İBB Adayı endişe içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyor. Bunlar bırakın bizim projelerimizi anlamayı, hayal bile edemiyorlar. Bunların, bizim projelerimizin gücüne, hayalleri bile yetişemiyor.'' dedi.
"MALTEPE'DE 2 GÜNLÜK KONSERE 550 MİLYON HARCAMAYI BİLİYORLAR"
Mevcut İBB yönetiminin Maltepe'de düzenlenen bir konsere 550 milyon harcadığına dikkat çeken Kurum "Biz dün nasıl Bağcılar'ımızın hep yanında olduysak, bundan sonra da her anında hep yanında olacağız. Göreve başladığımız anda bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşağı projelerimizi yaparken, diğer yandan Kirazlı - Halkalı, Mahmutbey - Esenyurt metrolarını süratle inşa edeceğiz. Bağcılar'ımızın iki önemli bölgesi olan Güneşli Meydan'ı ve Çiftlik Meydan'ı metro ile buluşacak. Bağcılar'da otobüs hatları eksik. Maltepe'de 2 günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. 550 milyona sen bir sürü otobüs alırdın. Bağcılarlı kardeşim bir saat otobüs bekliyor. Metroyu yapmadın, kentsel dönüşümü yapmadın, verdiğin vaatleri de tutmadın bari bir otobüs al üzerine de reklamını yapıştır da bir işe yarasın. Onu da beceremiyorsun. İşin gücün algı ve bahane üretmek. Göreve gelir gelmez Bağcılar'da minibüs ve otobüs hatlarını arttıracak hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bir taraftan Çiftlik'te muhteşem bir otopark yaparken, bir yandan da Bağcılar meydanını yeşillendiren ve orada kültür merkezini inşa ederken bulacaksınız. Bağcılar meydanımızı yenileyeceğiz. Buraya muhteşem bir kültür merkezini İBB olarak biz getireceğiz" şeklinde konuştu
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