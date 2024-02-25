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Ekrem İmamoğlu’ndan bir skandal daha! Seçim şarkısı çalıntı çıktı | Cumhur İttifakı adayından İmamoğlu'na bombardıman: "Danışman ordusu slogan bulamamış"

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Giriş Tarihi: 25.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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Ekrem İmamoğlu’ndan bir skandal daha! Seçim şarkısı çalıntı çıktı | Cumhur İttifakı adayından İmamoğlu’na bombardıman: Danışman ordusu slogan bulamamış

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2019 yılında göreve geldiğinden bu yana mega kent İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine koltuk sevdası peşine düşerek kirli algı operasyonlara imza attı. İstanbul'a hizmet yerine tatil tatil gezen ardından Özgür Özel ile CHP'ye eş başkan olmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısının çalıntı çıktığı öğrenildi. Şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu anlaşıldı. Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Toper, İmamoğlu'nu bombalayarak, "Danışman ordusu slogan bulamamış" dedi. İşte detaylar...

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıllık görevinde mega kente hizmet yerine İstanbul'un sorunlarıyla gündeme geldi.

İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine koltuk sevdası peşine düşerek kirli algı operasyonlara imza attı.



SEÇİM ŞARKISI ÇALINTI ÇIKTI
İstanbul'a hizmet yerine tatil tatil gezen ardından Özgür Özel ile CHP'ye eş başkan olmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısının çalıntı çıktığı öğrenildi.


Şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu öğrenildi.

"DANIŞMAN ORDUSU SLOGAN BULAMAMIŞ"

Sloganının Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Serkan Toper, İmamoğlu'nu bombaladı.

Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır.

Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

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