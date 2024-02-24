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Şırnak'ta DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası! Emniyet tek tek paketledi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Şırnak’ta DEM Parti’nin mitinginde terör propagandası! Emniyet tek tek paketledi

31 Mart yerel seçimlerine giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında ortaklık kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti mitinginde terör propagandası yapan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. CHP ile kent uzlaşı adı altında ittifak kuran bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Şırnak'ta düzenlediği sözde mitingde terör propagandası yapıldı. Polis şahısların hepsini tek tek paketledi.

TERÖR PROPAGANDASINA KALKIŞTILAR

Terör destekçileri sözde düzenledikleri mitingleri adete terör propagandasına çeviriyor. Bunun bir örneği de bugün, Şırnak'ta meydan geldi. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'nin mitinginde bazı şahıslar, terör propagandası yapmaya başladı.

EKİPLER TEK TEK PAKETLEDİ

Terör sevicilerinin yaptığı propagandaların ardından polis ekipleri harekete geçti. Terör propagandası yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlarda ekiplere direnmeye çalışan terör sevicilerinin elinde DEM Parti bayraklarının olduğu görüldü.

PROPAGANDAYA GEÇİT YOK

Yine DEM Parti seçim otobüsünün de terör propagandası yapan şahısların yanında olması da dikkati çekti. Polis ekipleri, gözaltına aldığı şahısları arabaya bindirerek propagandaya fırsat vermedi.

DEM PARTİ ÜSLERİ OLMUŞ

Öte yandan 20 Şubat Salı günü İstanbul Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 şüphelinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanıp gözaltına alındığını açıklamıştı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ile bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

DEM Parti’nin mitinginde terör propagandası! DEM PARTİ'NİN MİTİNGİNDE TERÖR PROPAGANDASI!

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