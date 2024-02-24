Şırnak'ta DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası! Emniyet tek tek paketledi
31 Mart yerel seçimlerine giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında ortaklık kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti mitinginde terör propagandası yapan şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. CHP ile kent uzlaşı adı altında ittifak kuran bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Şırnak'ta düzenlediği sözde mitingde terör propagandası yapıldı. Polis şahısların hepsini tek tek paketledi.
TERÖR PROPAGANDASINA KALKIŞTILAR
Terör destekçileri sözde düzenledikleri mitingleri adete terör propagandasına çeviriyor. Bunun bir örneği de bugün, Şırnak'ta meydan geldi. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'nin mitinginde bazı şahıslar, terör propagandası yapmaya başladı.
EKİPLER TEK TEK PAKETLEDİ
Terör sevicilerinin yaptığı propagandaların ardından polis ekipleri harekete geçti. Terör propagandası yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlarda ekiplere direnmeye çalışan terör sevicilerinin elinde DEM Parti bayraklarının olduğu görüldü.
PROPAGANDAYA GEÇİT YOK
Yine DEM Parti seçim otobüsünün de terör propagandası yapan şahısların yanında olması da dikkati çekti. Polis ekipleri, gözaltına aldığı şahısları arabaya bindirerek propagandaya fırsat vermedi.
DEM PARTİ ÜSLERİ OLMUŞ
Öte yandan 20 Şubat Salı günü İstanbul Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 şüphelinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanıp gözaltına alındığını açıklamıştı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ile bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024
- Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Hastanelerde Klinik Destek Elemanı ne iş yapar, hangi bölümde çalışır? Kaç TL maaş alıyorlar?
- Berat Kandili nedir, ne demek? Berat gecesinde ne oldu, önemi nedir?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı | Bakanlık KPSS'siz Mülakatsız 8 bin işçi alımına başladı! Başvuru şartları neler? Güvenlik, temizlik görevlisi...
- Bugün kandil mi, yarın mı? 🌙 Berat Kandili bu hafta hangi gün idrak edilecek? 2024 Diyanet Kandil tarihleri...
- Berat Kandili ibadetleri | Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Okunması faziletli dua ve zikirler..
- %6.7 oranla yeni maaşlar hesaplandı! 4A-4B, Emekli Sandığı zam tablosu! 10.110-10.350-11.200 TL alanlara 3+3 ek ikramiye...
- Berat Kandili namazı kılınışı RESİMLİ ANLATIM | 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
- Detaylar netleşti! Eksik primi olana can suyu olacak! SSK, Bağ-Kur, EYT herkes çembere dahil! Kısmi 3600 ve 5400 günle erken emeklilik
- Cuma Hutbesi Tam metin PDF 23 Şubat 🤲 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi
- MSÜ Giriş Belgesi Alma Ekranı 2024 | 2024 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kaç soru, kaç dakika?