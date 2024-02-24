Şırnak’ta DEM Parti’nin mitinginde terör propagandası! Emniyet tek tek paketledi

TERÖR PROPAGANDASINA KALKIŞTILAR

Terör destekçileri sözde düzenledikleri mitingleri adete terör propagandasına çeviriyor. Bunun bir örneği de bugün, Şırnak'ta meydan geldi. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'nin mitinginde bazı şahıslar, terör propagandası yapmaya başladı.