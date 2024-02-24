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Başkan Erdoğan'dan İİT toplantısına video mesaj: İsrail'in dezenformasyon çabasını engellemek görevimiz

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan İİT toplantısına video mesaj: İsrail’in dezenformasyon çabasını engellemek görevimiz

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır" dedi.

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