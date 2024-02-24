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DEM Parti'den Özgür Özel'in AK Parti ile ittifak açıklamasına yalanlama: Hiçbir şekilde görüşme yok bize yönelik operasyonları sürüyor

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Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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DEM Parti’den Özgür Özel’in AK Parti ile ittifak açıklamasına yalanlama: Hiçbir şekilde görüşme yok bize yönelik operasyonları sürüyor

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak her geçen gün katlanarak devam ediyor. Özellikle DEM Parti İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmazken, Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde DEM Parti bayrakları sallanmaya başladı. Özgür Özel ise DEM Parti ile AK Parti'nin görüştüğü yalanını ortaya atarken milliyetçi seçmene yanlamaya kalktı. Ancak bu iddia DEM Parti tarafından yalanlanırken DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş konuya ilişkin konuştu. Beştaş "Bizim iktidarla hiç bir şekilde ittifakımız yok. Halihazırda bize yönelik operasyonlar sürüyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçime doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

"ESENYURT ADAYINI DEĞİŞTİRİN" TALİMATI

Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek için 22 ilçede aday çıkarmayan DEM Parti bunun karşılığında CHP'den Esenyurt'taki adayını değiştirmesini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL İFTİRALARLA YOLA ÇIKTI

Göreve geldiği günden beri DEM Parti'ye yaklayan ve Kandil'in sözünden çıkmayan Özgür Özel milliyetçi seçmeni de yanından göndermek istemeyince iftiralara sarıldı.

"AK PARTİ İLE DEM GÖRÜŞÜYOR" YALANI

Özgür Özel "DEM Parti'nin gerekirse bize kaybettirmek üzerine bir stratejisi var" mesajı vererek AK Parti ile DEM Parti arasında görüşmelerin olduğuna yönelik yalanını ortaya attı.

KAYYUM ÜZERİNDEN YALAN UYDURDU

Özel ayrıca "AKP ile 1 Nisan sonrasına yönelik, yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere, çeşitli görüşmeler yapılıyor." diyerek günah çıkardı.

DEM'Lİ YALANLAMA: GÖRÜŞMEDİK

DEM Parti İstanbul adayı Murat Çepni CHP yandaşı KRT TV'ye yaptığı açıklamada Özel'in bu sözlerini yalanladı. Çepni, AK Parti ile bir görüşme yapmadıklarını ifade ederken "İktidarla kapılar ardında görüştüğümüzü kimse söyleyemez" dedi.

"İKTİDARLA HİÇBİR ŞEKİLDE İTTİFAKIMIZ YOK"

Diğer bir açıklama da DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan geldi. Beştaş yaptığı açıklamada "Bizim iktidarla hiç bir şekilde ittifakımız yok. İktidarla herhangi görüşmemiz yok. İttifak yapmamızın hiçbir koşulu da yok. Halihazırda bize yönelik operasyonlar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Beştaş ayrıca CHP ile yapılan ittifakı itiraf ederken "İttifakımız olsa; Esenyurt, Mersin (CHP/DEM ittifakı) gibi açıklarız" dedi.

Muharrem ’İnce’ doğradı

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