DEM Parti’den Özgür Özel’in AK Parti ile ittifak açıklamasına yalanlama: Hiçbir şekilde görüşme yok bize yönelik operasyonları sürüyor

"İKTİDARLA HİÇBİR ŞEKİLDE İTTİFAKIMIZ YOK"

Diğer bir açıklama da DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan geldi. Beştaş yaptığı açıklamada "Bizim iktidarla hiç bir şekilde ittifakımız yok. İktidarla herhangi görüşmemiz yok. İttifak yapmamızın hiçbir koşulu da yok. Halihazırda bize yönelik operasyonlar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Beştaş ayrıca CHP ile yapılan ittifakı itiraf ederken "İttifakımız olsa; Esenyurt, Mersin (CHP/DEM ittifakı) gibi açıklarız" dedi.