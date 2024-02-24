CHP’ye soğuk duş! Özgür Özel’in memleketi Saruhanlı’da aday çıkarılmayacak





SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" denildi.