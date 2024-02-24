CHP'ye soğuk duş! Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da aday çıkarılmayacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e memleketi Manisa’da bir şok daha. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde CHP’den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisinden aday oldu. Bilgin’in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararla CHP, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, 20 Şubat'ta tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Başvuru ve liste, YSK sistemine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara bir gün sonra itiraz etti.
İlçe Seçim Kurulu, 21 Şubat günü saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.
SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY GÖSTERİLDİ
Kararı için il seçim kuruluna itiraz etmesi beklenen CHP, farklı bir formül buldu. Bir araya gelen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Yılmaz ve heyetleri, ortak bir karar aldı. İlçe seçim kuruluna başvurusunu yapan Saadet Partisi Saruhanlı Belediye Başkan adayı Sezai Zeytinli istifa ederken, yerine CHP'nin mevcut Saruhanlı Belediye Başkanı ve adayı Zeki Bilgin aday gösterildi. İki partinin heyeti birlikte giderek başvuruyu yaptı.
AK PARTİ İTİRAZ ETTİ
Saadet Partisi'nden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylığına AK Parti itiraz etti. İtiraz üzerine bugün toplanan İlçe Seçim Kurulu, aldığı kararda, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından süresinden sonra verilen belediye başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, daha sonra aynı kişinin Saadet Partisi Saruhanlı belediye başkan adayının istifası nedeniyle Saadet Partisi belediye başkan adayı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplanmış, toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verilmişti.
Bunun üzerine toplanan CHP il yönetimi, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz ile görüşerek Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı almış, Saadet Partisinin verdiği başkan ve meclis üyesi adayları listesi değiştirilerek Saadet Partisi'nin başkan adayı Zeki Bilgin gösterilmişti.
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