CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ses Kandil’den yükseldi... PKK elebaşından itiraf

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor.