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CHP ile DEM'den Esenyurt'ta ortak aday kararı! Ses Kandil'den yükseldi... PKK elebaşından itiraf

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ses Kandil’den yükseldi... PKK elebaşından itiraf

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı restleşmelere rağmen büyük bir hızla devam ediyor. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." diyerek alçakça ifadeler kullandı. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP Esenyurt'ta DEM Parti ile ortak aday çıkarmak için çalışmalara başladı. Kulislerde CHP'nin Esenyurt için aday gösterdiği Ali Gökmen'i adaylıktan çekip DEM Parti'nin sıcak baktığı CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'yı öne süreceği konuşuluyor.

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor.

CHP 'DEM'LENMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi 13 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte İstanbul'daki 39 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM'e koz olarak kullanılan Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen aday olarak gösterildi.

PKK'DAN 'İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİN' ÇAĞRISI

Bilindiği gibi PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın müdahalesine sahne oldu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi.

Fotoğraftaki terörist elebaşı Helin Ümit

BUGÜN BİR İTİRAF DAHA

Yaşanan gelişmelerin ardından Kandil'den ittifak itirafı geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

Fotoğraftaki CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen

ELEBAŞININ AÇIKLAMASI SONRASI PAZARLIK KIZIŞTI

Kandil elebaşının sözleri sonrası CHP Esenyurt'ta Ali Gökmen'i adaylıktan çekerek DEM Parti ile ortak aday çıkarmak için kolları sıvadı.

Parti Meclisi'nin bu konuda değişiklik hakkını Özel'e verdiği belirtilirken pazarlığın Kandil elebaşı Ümit'in açıklaması sonrası pazarlıkların kızışması dikkatlerden kaçmadı.



"DEM PARTİ SICAK BAKIYOR"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in çekildiğini duyurdu.

Yarkadaş, Gökmen'in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın isminin geçtiğini dile getirdi. DEM PARTİ'nin de Topkaya ismine sıcak baktığını belirtti.

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