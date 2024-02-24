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Şırnak'ta DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası! Emniyet tek tek paketledi

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Giriş: 24.02.2024 17:43
31 Mart yerel seçimlerine giderken CHP ile "kent uzlaşı" adın altında ortaklık kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti mitinginde terör propagandası yapan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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DEM Parti’nin mitinginde terör propagandası!
DEM Parti'nin mitinginde terör propagandası!
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