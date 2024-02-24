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Kent uzlaşısı adı altında ittifak! İşte kirli oyunun fotoğrafı! İmamoğlu'nun Sancantepe mitinginde DEM Parti bayrakları görüldü...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Kent uzlaşısı adı altında ittifak! İşte kirli oyunun fotoğrafı! İmamoğlu’nun Sancantepe mitinginde DEM Parti bayrakları görüldü...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti İstanbul'da kent uzlaşısı adı altında ittifak yapıyor. DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek verirken bu durum mitinglere de yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları görüldü. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yeniden kirli bir ittifak yapılıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil müdahaleli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.

İMAMOĞLU'NA MİTİNGLERDE DEM DESTEĞİ

Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM dün de(23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI

İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi.

İMAMOĞLU'NA HEM ÇEKMEKÖY'DE HEM SANCAKTEPE'DE TEPKİ

Programın ardından İmamoğlu, otobüsten inip aracına binerken CHP'li bir kadın, ilçedeki aday seçiminin yanlış olduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı.

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu'nun aracının yanına giden partili, yine de kendisiyle görüştürülmedi.

METRO TEPKİSİ
İmamoğlu, daha sonra Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. İmamoğlu'nun, "20 gün sonra" cevabını vermesi üzerine Demirhas, "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu.

İmamoğlu'nun, AK Parti'nin metro hattını yapmadığını, kendilerinin ise üç senede bitirdiğini iddia etmesi üzerine Demirhas, "Siz 5 senedir yapamadınız." cevabını verdi.

İmamoğlu'nun, "Sizi vicdanınıza emanet ediyorum." sözlerine Demirhas, "Vicdanım rahat." yanıtını kullandı.

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'na, ilçedeki ana yollarda çukurlar olduğunu ve aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi.

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