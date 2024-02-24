DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz! Adliye saldırısının perde arkası

YARGI MENSUPLARINA "KEFEN GİYECEKSİNİZ"

DHKP/C silahlı terör örgütü, savcı ve hâkimleri ölümle tehdit ederek, " Adalet yoksa güvenlik de yok. İki kapı, üç kilit, on polis sizi koruyamaz. Hâkimler, savcıları adaletsizlik ve zulüm sürdükçe, güvende olmayacaksınız. Biz zaten her eylemimizde feda ile yola çıkıyoruz.

Biz "Ya Adalet Ya Ölüm" diyoruz. Siz karar vereceksiniz; ya kefen giyeceksiniz ya güvende olacaksınız. Ya kefen ya güven karar sizin. Gölgenizden bile korkacaksınız. Bir gözünüz diğerinden şüphe edecek. Bir eliniz diğerini tetik sanacak. Nefesimizi hep ensenizde hissedeceksiniz" şeklinde bildiri yayınladılar.