AK Parti Sözcüsü Çelik'ten altılı masaya tepki! "Altılı, yedili masanın millete bir özür borcu vardır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapacağı bir dizi açılış ve miting öncesi AK Parti il binasında hazırlıklar hakkında bilgi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, burada değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle açıklamayla ortaya koyması gerekir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapacağı bir dizi açılış ve miting öncesi AK Parti il binasında hazırlıklar hakkında bilgi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, burada değerlendirmelerde bulundu.
Herkesi yarın 12.00'de İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet eden Çelik, "Seçime 1 ay kalacak evreye girmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü ve zenginliği iktidar ve yerel yönetimlerin seçimler yoluyla belirlenebilmesidir. Etrafımızda ülkelere baktığımızda sandığın ne kadar uzakta olduğunu görmek mümkün. Bununla birlikte Türkiye'nin ne kadar sağlıklı seçimler yapabilen, sandık yoluyla iktidarı, yerel yönetimleri ve bütün yöneticileri seçebilecek bir kapasiteye, tarihe sahip olmasının cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması bakımından ülkemizin en büyük zenginliği olduğunu ifade etmek isteriz" dedi.
'ÜLKEMİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR'
Türkiye'de seçimlere müdahale edilmediği için her geçen gün ülkenin büyüdüğünü ifade eden Çelik, "Demokratik mekanizmalar ne zaman iyi çalışmışsa, Türkiye'nin zenginleşmesi, refahı ve güvenliği garanti altında olmuştur. Sandığın iyi işlemesi sayesinde Türkiye'de seçimlere içeriden ve dışarıdan müdahalelerin engellenmesi sayesinde sandık iradesi tam olarak ortaya çıktığı için Türkiye büyümekte ve güçlenmektedir" diye konuştu.
'MUHALEFET SİYASETİN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR'
Muhalefetteki gelişmeler nedeniyle siyasetin kalitesinin düştüğünü söyleyen Ömer Çelik, "Muhalefetteki gelişmelere baktığımızda siyasetin kalitesini tehdit eden ve demokrasiye zarar veren yaklaşımların her geçen gün başka bir safhada üretildiği görüyoruz. Genel seçimler sürecinde 6'lı ve 7'li masa vardı. Biz o zaman bu 6'lı ve 7'li masanın ülkenin başına büyük sıkıntılar getireceğini ifade etmiştik. Ülkemiz bu çağrılara olumlu cevap verdi ve cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek 6'lı ve 7'li masanın Türkiye'ye bir bedel ödetmek şeklinde sonucu olacak çerçevesini siyasi gündemin dışına çıkardı" ifadelerini kullandı.
'SİYASİ AKILDAN UZAKTIR'
6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının milletten özür dilemesi gerektiğini ifade eden Ömer Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:
"6'lı ve 7'li masayı oluşturan bütün genel başkanların önce çıkıp yerel seçimler için oy istemekten önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle açıklamayla ortaya koyması gerekir. Milletin aklına güvenmek demokrasinin gereğidir. Milletin aklına en yüksek değer olarak bakmak siyasette ve demokraside temel ilke olmalıdır. O gün 6'lı ve 7'li masa çerçevesinde çıkanların her biri diğerine saldırıyor. Aynı zaman da her birinin partisindeki bir grup hizipler diğerine saldırıyor. Bunların millete güçlü bir özür borcu vardır. Buradan çıkmak için buldukları formülün yapay zeka olması da siyasi akla ve zekaya teveccüh konusunda ne kadar uzak bir yerde durduklarını göstermektedir."
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