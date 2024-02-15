Çağlayan’daki adliyeye saldırının talimatı Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal’dan!



*Fehriye Erdal

BELÇİKA İADE ETMEDİ

- DHKP-C silahlı terör örgütünün merkez komite üyesi olduğu öne sürülen Fehriye Erdal'ın ismi ilk kez 9 Ocak 1996'da Levent'teki Sabancı Center'da, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreteri Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi ile duyuldu. DHKP-C'nin Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal'ın talimatı üzerine suikastı gerçekleştiren 3 tetikçiden biri olan Erdal, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkınca 'Neşe Yıldırım' adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı. Belçika, Erdal'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi o tarihte yasalarda idam cezası olmasını gerekçe göstererek reddetti. Ancak Erdal'ın siyasi sığınma talebini de kabul etmedi. Belçika'da yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Erdal, ev hapsi aldıktan sonra 2006'da firar etti.