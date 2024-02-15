Çağlayan'daki adliyeye saldırının talimatı Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal'dan!
İstanbul Çağlayan'da bulunan adliyeye silahlı saldırı düzenleyen iki DHKP-C'li teröriste saldırı talimatı verenler arasından Sabancı suikastının faili terörist Fehriye Erdal'ın da olduğu tespit edildi. Belçika'da ev hapsi cezası aldıktan sonra firar eden Erdal, en çok arananlar listesinde bulunuyor. Diğer yandan 3 ay önce Meriç sınırında etkisiz hale getirilen 4 DHKP-C'li teröristin üzerinden de İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraflar, güzergah ve uydu görüntüleri çıkmıştı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na, 6 Şubat günü DHKP-C'li teröristler Pınar Birkoç (23) ve Emrah Yayla (43) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yoldan geçen Dilfiraz Karataş adlı vatandaş hayatını kaybetti. 3'ü polis 6 kişi de yaralandı. 2 terörist ise saldırıda yaralanan eski özel harekâtçı polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 48 kişi tutuklanırken, 48 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Başsavcılık koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Sabancı suikastı tetikçisi Fehriye Erdal ile Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun verdiğini tespit etti. 4 terörist hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
*Adliyeye saldıran DHKP-C'li teröristler
REHİN ALACAKLARDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hâkimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi. Silahlı terör örgütü DHKP-C'nin elebaşıları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş'in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri belirtildi. Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.
ŞEHİT SAVCI KİRAZ'IN FAİLLERİ
- Hakkında yakalama kararı çıkartılan Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun isimleri ise 31 Mart 2015'de İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP-C terör örgütü üyesi 2 terörist tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik soruşturmada geçti. Saldırı talimatı verdikleri öne sürülen 9 örgüt yöneticisi arasında yer alan Seher Demir, Zerrin Sarı, Musa Aşoğlu hakkında Mart 2016'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
*Fehriye Erdal
BELÇİKA İADE ETMEDİ
- DHKP-C silahlı terör örgütünün merkez komite üyesi olduğu öne sürülen Fehriye Erdal'ın ismi ilk kez 9 Ocak 1996'da Levent'teki Sabancı Center'da, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreteri Nilgün Hasefe'nin öldürülmesi ile duyuldu. DHKP-C'nin Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal'ın talimatı üzerine suikastı gerçekleştiren 3 tetikçiden biri olan Erdal, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkınca 'Neşe Yıldırım' adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı. Belçika, Erdal'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talebi o tarihte yasalarda idam cezası olmasını gerekçe göstererek reddetti. Ancak Erdal'ın siyasi sığınma talebini de kabul etmedi. Belçika'da yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalan Erdal, ev hapsi aldıktan sonra 2006'da firar etti.
EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE
Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Mayıs 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Belçika'da gıyabında yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, 2017'de Erdal'ı gıyabında 15 yıl hapis ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı. Erdal, Belçika'da en çok aranan kişiler listesinde yer alıyor.
*DHKP-C üyesi Burak Ağarmış
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.
*DHKP-C üyesi Özkan Güzel
Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHKP-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.
*DHKP-C üyesi Erdoğan Çakır
EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI
Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.
*DHKP-C üyesi Harika Kızılkaya
İstanbul Adliyesi'ne yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.
ADLİYEYE AİT FOTOĞRAFLAR VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildiği belirtildi.
Yazıda, 30 Ekim'de Meriç sınırından ülkeye giriş yaparken etkisiz hale getirilen 4 DHKP/C üyesinin üst aramalarında patlayıcılarla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ait fotoğraf, güzergâh ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.
YAZIDAN 3 AY SONRA EYLEM GERÇEKLEŞTİ
Sevk yazısında, DHKP/C terör örgüt mensuplarının devlet otoritesini sarsma amacıyla adliye binasına yönelik eylem yapma potansiyelinin bulunduğunun resmi olarak iletildiği belirtildi. Bu yazının üzerinden tam 3 ay sonra Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın eylemin talimatsız yapılamayacağı sevk yazısında vurgulanmıştı.
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