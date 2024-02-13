Adliyeye saldırıda "turist hat" detayı! Olay günü satın almış

"ESNAFIM, RUTİN İŞLEM YAPTIM"

Şüphelilerden Selahatin Bulut da bahsedilen grupla hiçbir ilişiği olmadığını, hakkında soruşturma dahi bulunmadığını, esnaflık yaptığını öne sürdü. Telefon malzemeleri satan dükkanı olduğunu ve müşteri kararsız kaldığında onları mağazaya davet ettiklerini ileri süren Bulut, saldırgan Pınar Birkoç'u da bu şekilde iş yerine davet ettiğini, saldırganın mağazaya girdiğinde kendisinden "turist hat" olarak bilinen açık hat istediğini anlattı. Bulut, saldırganın o gün başka bir dükkana girseydi de bu hatlardan alabileceğini iddia ederek hatları temin ederek verdiğini, diğer müşterilere yaptığı rutin işlemler dışında bir şey yapmadığını, hatları ne yapacaklarını saldırganlara sorduğunda kendisine öğrenci olduğunu, satış yaptığını, her numara için kota belirlendiğini, fazla hat olursa daha fazla satış yapabileceğini söylediğini anlattı.