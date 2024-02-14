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İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?
6 Şubat Salı günü DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç tarafından düzenlenen İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerin hedefinde Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin olduğu iddia edildi. Teröristlerin, mahkeme heyetini rehin alıp canlı yayın açarak Can Atalay kararı üzerinden yargı mensuplarına gözdağı vermeyi amaçladığı belirtildi.