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Haberler Galeri İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

6 Şubat Salı günü DHKP/C terör örgütü üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç tarafından düzenlenen İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerin hedefinde Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin olduğu iddia edildi. Teröristlerin, mahkeme heyetini rehin alıp canlı yayın açarak Can Atalay kararı üzerinden yargı mensuplarına gözdağı vermeyi amaçladığı belirtildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:47
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İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.

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İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

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İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

Yargıtay'ın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onamasının ardından Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı vermiş, gerekçeli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise karar vermesi için dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Bunun üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin kararına, 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 üye hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

Atalay'ın ikinci kez bireysel başvurusunda da Yargıtay kararını değiştirmemiş ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetmişti. Daire, kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine karar vermişti. Bu gelişmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği, okunan kararın ardından düşürülmüştü.