İstanbul Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında Can Atalay detayı! Asıl hedef onlar mıydı?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında mahkûm olduktan sonra milletvekili seçilen Can Atalay için hak ihlali kararı vermiş, gerekçeli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise karar vermesi için dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Bunun üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM'nin kararına, 'Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedip karara imza atan 9 üye hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.