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Haberler Galeri Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

6 Şubat Salı günü Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenlerken iki üyesi öldürülen DHKP-C'nin adliyeye saldırıyı aylar önce planladığı bilgisine ulaşıldı. Edirne sınırında 3 ay önce etkisiz hale getirilen 4 örgüt mensubunun üzerinden adliyeye ait fotoğraf, güzergah ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 07:36
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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un 6 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

MERİÇ SINIRINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 30 Ekim'de Meriç sınırında dur ihbarı uymayan 4 DHKP/C'li ile jandarma arasında çatışmada teröristler etkisiz hale getirilmişti.

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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

Üzerlerinde patlayıcı madde bulunan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasadışı girmeye çalışan 4 kişinin terörden arananlar listesinde yer alan DHPK-C üyesi Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır olduğu öğrenilmişti.

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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

EYLEMCİLER 12 KİLOGRAM PATLAYICIYLA YAKALANDI

Örgüt üyelerinin geldiği güzergahta arama yapan Jandarma 2 kilometre uzaklıkta boş arazide 12 kilogram patlayıcı madde düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirilmişti.

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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi

İstanbul Adliye'sine yönelik yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sınırda etkisiz hale getirilen teröristler ile saldırının arasında bağlantı tespit edildi.