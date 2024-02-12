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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı! O teröristin üstünden çıkanlar alçak planı ele verdi
6 Şubat Salı günü Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenlerken iki üyesi öldürülen DHKP-C'nin adliyeye saldırıyı aylar önce planladığı bilgisine ulaşıldı. Edirne sınırında 3 ay önce etkisiz hale getirilen 4 örgüt mensubunun üzerinden adliyeye ait fotoğraf, güzergah ve uydu görüntülerinin ele geçirildiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:36Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 07:36