Kilise saldırısı nasıl gerçekleşti? Talimatları kim verdi? Yeni detaylar ilk kez A Haber'de
Son dakika haberi... İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı ile ilgili çok özel bilgilere ulaşıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı ile ilgili çok özel bilgilere ulaşıldı.
KİLİSE SALDIRISI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Saldırı nerede planlandı, saldırının arkasında kimler var?
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
28 Ocak Pazar günü 2 DEAŞ'lı biri Tacikistan uyruklu biri Rusya uyruklu şahıslar Pazar ayini yapıldığı sırada kilisede bir vatandaşımızı öldürdüler. Şu an yeni olan bu talimatları kim verdi nasıl organize etti bununla ilgili yeni bilgiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda yeni ayrıntılar bulduk.
Kendi eylemlerini yapan küresel güçlere hizmet eden bir grup DEAŞ'ın Horasan grubu. Onun Türkiye'deki önemli isimlerinden biri de bu şahıs.
İŞTE DEAŞ'IN HORASAN GRUBU
Sarıyer'deki "İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilise'sine yönelik 1 kişinin öldürüldüğü saldırının talimatını veren Adam Khamirzaev'in fotoğrafı ortaya çıktı.
TELEFONUN ŞİFRESİ KIRILDI
Buradaki gördüğünüz tetikçilerin birisinin telefonunu kırmayı başarı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü telefonun şifresini kırmayı başardı. Şifreler kırıldıktan sonra WhatsApp ve Telegram yazışmalarında talimatı veren kişinin Adam Khamirzaev'in olduğu ortaya çıkıyor.
Talimatı veren kişi tutuklandı.
Amirjon Kholikov'un WhatsApp konuşmalarında "Cihad"a gideceğini beyan ettiğine ilişkin yazışmalar bulundu.
Eylemde kullanılan Polonya plakalı aracın Türkiye'ye giriş yaptığı ana ilişkin fotoğraflar da soruşturma dosyasında yer aldı.
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